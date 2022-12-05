استشاري مشروع محور أبو ذكري يستعرض كواليس العمل داخل المشروع

كشف الدكتور المهندس حسن أبو سعدة، استشاري مشروع محور أبو ذكري، الذي افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، كواليس العمل داخل المشروع، وذكر أنّ التحديات التي واجهت الشركة في التنفيذ تمثلت في المناطق الصعبة التي يمر بها، فبداية من منطقة الملاحات التي تضم طبقات ملحية سميكة تقدر بنحو متر ونصف كان يجب إزالتها قبل البدء في تنفيذ الإنشاءات.

معالجة التحديات والمعوقات لإقامة المشروع

وأضاف «أبو سعدة»، خلال لقاء خاص على شاشة «extra news»، أنّ التحديات لم تقف عند هذا الحد، بل كانت مناطق البحيرات تتضمن طبقات من الطين يبلغ سمكها 20 مترًا، فضلًا عن تحديات أخرى في منطقة مصرف القلعة، موضحًا في الوقت ذاته أنّه تم التعامل ومعالجة كل التحديات والمعوقات التي واجهت إقامة المشروع.

وأشار استشاري مشروع محور أبو ذكري، إلى أنه إلى جانب المشكلات الهندسية التي تم التغلب عليها تضمنت الصعوبات عرض المحور المتضمن 9 حارات، وهو ما تم إنجازه على أكمل وجه، موضحًا أن كل الأعمال بالمحور كان من المتوقع أن تهبط بنحو متر تحت تأثير وزنها، وهو ما دفع الشركات المنفذة للعمل بسرعة أكبر لحدوث هذا الهبوط مبكرًا لاستكمال أعمال الإنشاءات بوقت مناسب، إضافة إلى الجهود الكبيرة التي تم بذلها لتطهير 5 ملايين متر مكعب من الحمأة بمصرف القلعة بطريقة بيئية وآمنة، إذ تم التنسيق مع وزارة البيئة ووزارة الزراعة للانتهاء من الأعمال.