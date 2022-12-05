قناة الحياة تعرض تقريرا عن تبطين ترعة الخضراوية في الغربية

عرضت الصفحة الرسمية لقناة «الحياة» تقريرا عن مبادرة «حياة كريمة» ومواصلة أعمال تأهيل وتبطين ترعة الخضراوية بكفر إسماعيل بمركز زفتى في محافظة الغربية.

واستعرض التقرير بعض المعلومات عن المشروع، منها أنّ أعمال التأهيل متواصلة بترعة الخضراوية بكفر إسماعيل التابع لقرية سنبو بمركز زفتى.

كما أن العمل بترعة الخضراوية يستهدف تبطين وتأهيل 17 كيلو مترا، وجرى تبطين وتأهيل 7 كيلو مترات من ترعة الخضراوية، «وأعمال وتبطين وتأهيل ترعة الخضراوية يستفيد منها 5 آلاف فدان».

وأوضح التقرير أن العمل بترعة الخضراوية يجري بقرى «سنبو - كفر غازي - عزبة حسان - كفر الجنيدي - عزبة أمينة - نهطاي - تفهنا العزب»، كما يوفر 5 آلاف فرصة عمل وفرتها مشروعات التبطين والتأهيل لترعة الخضراوية.

ويتكلف تبطين وتأهيل ترعة الخضراوية 62 مليون جنيه، ونسبة التنفيذ 41%، وما زال العمل مستمرا.