قناة الحياة تنشر فيديو لمشروعات حياة كريمة في مطوبس بكفر الشيخ

نشر الحساب الرسمي لقناة «الحياة»، عبر «فيس بوك»، مقطع فيديو جديدًا، عن ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، إذ يتواصل العمل لإنشاء مركز طبي قرية الجزيرة الخضراء، التابعة لمركز مطوبس شمال غرب محافظة كفر الشيخ.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه جرى الانتهاء من ربط خط المياه المغذي لمركز ومدينة مطوبس قطر 1000 ملليمتر ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، «حياة كريمة»، وجاري تشغيل المياه الآن بالمنازل وتم تنفيذه في وقت قياسي أقل من نصف المدة المحددة 18 ساعة بدل 36 ساعة بمتابعة ياسر سعد خداش، رئيس مركز ومدينة مطوبس، والمسئولين عن الأعمال الجارية، للتيسير على المواطنين.

يذكر أن قرى وتوابع مركز مطوبس تشهد إقامة 603 مشروعات متنوعة في القطاعات الخدمية، ووجه محافظ كفر الشيخ بمتابعة المشروعات الجاري إنشاؤها، وإعلان نسب الإنجاز بالقري والتوابع، في حين جرى الإعلان عن أربع مراكز ضمن المرحلة الثانية من المبادرة «كفر الشيخ، والحامول، ودسوق، وسيدي سالم».