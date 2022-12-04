قناة الحياة تنشر زيارة طلاب كلية الألسن لمشروعات حياة كريمة بكفر الشيخ

نشر الحساب الرسمي لقناة «الحياة»، عبر «فيس بوك»، مقطع فيديو جديدا، عن زيارة ميدانية لطلاب كليات التربية والألسن والعلوم بجامعة كفر الشيخ، لمشروعات حياة كريمة بقرية الجزيرة الخضراء التابعة لمركز مطوبس.

وكشف اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، إقامة 29 مشروعا خدميا بقطاع الصحة في قرى مركز مطوبس، ضمن مشروعات حياة كريمة، التي تنفذها الدولة في القرى الأكثر احتياجا، بما يصب لصالح المواطنين.

أضاف اللواء جمال نور الدين، في بيان اليوم الأربعاء، تنفيذ 6 نقاط تابعة لمرفق الإسعاف بمدينة وقرى مركز مطوبس، و23 مشروعا بقطاع الصحة، تشمل وحدات طب أسرة ومراكز طبية، ووحدة صحة، علاوة على مستشفى مطوبس المركزي، ما بين إنشاء جديد وإحلال وتجديد، ورفع كفاءة، في إطار مشروعات حياة كريمة ضمن برنامج الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتطوير الريف المصري.