مساعد وزير الداخلية السابق لقناة الحياة: حضور الرئيس اختبارات الكليات العسكرية سابقة لم تحدث

قال اللواء مجدي عبدالحليم، مساعد وزير الداخلية السابق، إن حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي بنفسه اختبارات كشف الهيئة في كلية الشرطة والكليات العسكرية سابقة لم تحدث من قبل في التاريخ، ما يؤكد حرصه على حيادية اختيار الطلاب.

وأضاف «عبدالحليم»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع على فضائية «الحياة»، أن العناصر المتقدمة لكلية الشرطة سيكون لهم شرف الالتحاق بوزارة الداخلية؛ وذلك لأنهم سيحملون رسالة الوطن القادمة.

نشر التنمية بالوطن

واستطرد: «الرئيس دائما ما يكون حريص أشد الحرص في كل لقاء مع طلبة الكليات العسكرية سواء في كشف الهيئة أو حفلات التخرج أن يوجه رسالة لجميع شباب مصر وليس لخريجي الكليات العسكرية فقط أن يتسلحوا بالعلم والثقافة، إذ يجب أن يكون الشاب مطلع على ما يحدث من تطورات وتنمية داخل وطنه وكذلك حول العالم».

الالتحاق بالكليات العسكرية

وأوضح أن مثل هذا الأمر الذي يقوم به الرئيس السيسي يعطي دفعة معنوية وحرص سواء للمتقدمين أو ممن يشاهدوا أقرانهم من الخارج حتى يكون حافزا ودافعا لهم أن يتقدموا بسلاح العلم والثقافة للالتحاق بكلية الشرطة والكيات العسكرية ويكونوا زخيرة للوطن.