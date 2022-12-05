الصين تسجل 4318 حالة إصابة بفيروس كورونا

سجلت السلطات الصحية بالصين، 4318 حالة إصابة بفيروس كورونا اليوم في البر الرئيس للبلاد بينها 4247 حالة محلية العدوى، و71 وافدة من الخارج، ليرتفع الإجمالي إلى 340 ألفا و483 حالة، وفقا لما ذكرته قناة «سي جي تي إن» الصينية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

«الصحة الوطنية»: عدم تسجيل أي وفيات جديدة بفيروس كورونا

وأشارت «لجنة الصحة الوطنية» الصينية، في تقرير يومي، إلى عدم تسجيل أي وفيات جديدة بفيروس كورونا لتظل حصيلة الوفيات في البلاد ثابتة عند 5 آلاف و235 حالة وفاة.

وأضافت اللجنة الصينية، أن البلاد سجلت 25696 حالة إصابة بفيروس كورونا بدون أعراض، أمس الأحد.

وسجلت أمس الأول السبت، «لجنة الصحة الوطنية» الصينية، 4213 إصابة بفيروس كورونا بينها 4168 حالة محلية العدوى و45 حالة وافدة من الخارج في البر الرئيس للبلاد.