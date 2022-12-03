رغم ارتفاع حالات الإصابة.. الصين تخفف قيود وقواعد الحجر الصحي لفيروس كورونا

مع اقتراب الحالات اليومية من أعلى مستوياتها على الإطلاق، اتخذت بعض المدن خطوات لتخفيف متطلبات اختبار فيروس كورونا وقواعد الحجر الصحي، حيث تتطلع الصين إلى جعل سياستها الخالية من فيروس كورونا، أكثر استهدافًا وسط التباطؤ الاقتصادي والإحباط العام الذي تحول إلى اضطرابات، بحسب ما ذكرته صحيفة «الجارديان» البريطانية.

بعض المدن الصينية لن تطلب من الناس عدم إظهار نتيجة اختبار كوفيد-19

أخذت مدن من بينها قوانجتشو وبكين زمام المبادرة في إجراء التغييرات، وأعلنت مدينة شنتشن الجنوبية، اليوم، أنها لن تطلب من الناس بعد الآن إظهار نتيجة اختبار كوفيد-19 السلبية لاستخدام وسائل النقل العام أو دخول الحدائق، بعد تحركات مماثلة من قبل تشنجدو وتيانجين من بين أكبر مدن الصين.

تم إغلاق العديد من أكشاك الاختبار في بكين حيث توقفت العاصمة عن المطالبة بنتائج اختبارات سلبية كشرط لدخول أماكن مثل محلات السوبر ماركت، وستطبق هذه القاعدة على مترو الأنفاق، على الرغم من أن العديد من الأماكن الأخرى بما في ذلك المكاتب لا تزال لديها المتطلبات.

وانتشر مقطع فيديو أمس، يظهر عمال في بكين وهم يزيلون كشك اختبار بالرافعة إلى شاحنة على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية، ونشرت بعض أحياء بكين إرشادات على وسائل التواصل الاجتماعي حول كيفية فرض الحجر الصحي على الحالات الإيجابية في المنزل، وهي خطوة تاريخية تمثل خروجًا عن التوجيهات الرسمية لإرسال هؤلاء الأشخاص إلى الحجر الصحي المركزي.

الصين ستعلن عن تخفيض آخر على مستوى البلاد في متطلبات اختبار فيروس كورونا

من المقرر أن تعلن الصين عن تخفيض آخر على مستوى البلاد في متطلبات الاختبار، وبدأ بلده في تعديل نهجه الشهر الماضي، وحث المحليات على أن تصبح أكثر استهدافًا.

وأثار حريق مميت في شقة الشهر الماضي في مدينة أورومتشي أقصى الغرب عشرات الاحتجاجات ضد قيود كوفيد-19، في موجة غير مسبوقة في الصين القارية منذ تولي الرئيس شي جين بينج السلطة في عام 2012.

ويقال إن «شي»، خلال اجتماع مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي في بكين أمس الأول، ألقى باللوم في الاحتجاجات الجماهيرية على الشباب المحبطين بسبب سنوات من الوباء، لكنه قال إن نوع أوميكرون المهيمن الآن من الفيروس مهد الطريق لعدد أقل من القيود.