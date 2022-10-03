رمضان عبدالمعز: رحمة الأم بأطفالها تدخلها الجنة

قال الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي وأحد علماء الأزهر الشريف، إن رحمة الأم بأطفالها تدخلها الجنة، متابعًا: «السيدة عائشة عاد النبي ذات يوم فوجدها منهدشة ومتعجبة، وقالت له: جاءتني مسكينةٌ تحمِلُ ابنتينِ لها فأطعَمْتُها ثلاثَ تمراتٍ فأعطتْ كلَّ واحدةٍ منهما تمرةً ورفَعت إلى فيها تمرةً لِتأكُلَها فاستطعَمَتاها ابنتاها فشقَّتِ التَّمرةَ الَّتي كانت تُريدُ أنْ تأكُلَها بينَهما فأعجَبني حنانُها».

وأضاف «عبد المعز» خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون»، الذي يُعرض على شاشة «دي إم سي»، أن المرأة شقت التمرة نصفين، ومنحتها لابنتيها، فأعجبت هذه المرأة أم المؤمنين عائشة، وحكت هذا الموقف للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي إن الله قد أوجب لها بها الجنة.

التمرة عبرت عن الرحمة والأمومة

وتابع الداعية الإسلامي: «موقف التمرة إشارة، كتحية العلم، فعندما نحيي العلم فإننا نحيي رمزا، المرأة كتبت لها الجنة لأن التمرة عبرت عن الرحمة والأمومة».

النبي كان رحيما بأعدائه

وواصل: «في إطار الرحمة نقول إن النبي كان رحيما حتى مع الأعداء الذين طردوه فقال لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء، والآن نجد شخصا لا يريد أن يسامح زوجته والعكس، وأم لا تريد أن تسامح أبنائها، ديننا رحمة، وافتتح الله القرآن الكريم باسم الله الرحمن الرحيم، لأنه يحب الرحمة، والنبي نبي الرحمة».