رمضان عبدالمعز: جبر الخواطر من صفات المؤمنين.. وصاحبها ينقذه الله من الأزمات (فيديو)

قال الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، إن الله سبحانه وتعالى يقول: (الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ لَهُم مَّا يَشَاؤُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِير ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَات).

عبدالمعز: عبادة جبر الخواطر من صفات المؤمنين

أوضح عبدالمعز، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع عبر فضائية «dmc»، اليوم، أن هذه هي البشارة الحقيقية للمؤمنين، الذين حققوا شعب الإيمان الأخلاقية، لهم ما يشاؤون عند ربهم، مشددًا على أننا أحوج ما نكون للإيمان الذي يفتح لنا أبواب الدنيا والأخرة، منوهًا بأنه مع الإيمان، هناك عبادة تسمى جبر الخواطر، وهي من صفات المؤمنين.

عبدالمعز: من يجبر خاطر الناس لا يقع فى أزمة أو مشكلة

وتابع عبدالمعز: «من يجبر خاطر الناس، دائما لما يقع فى أزمة أو مشكلة، يلاقي مخرج من أزمته، ربنا دائما بينقذه، مهما كانت المخاطر، لأن الجزاء من جنس العمل، جميل أنك تتعامل مع الناس بجبر الخواطر في الظروف الطبيعية، لكن الأجمل أنك تجبر خاطرهم في وقت الضيق والأزمات، وهذه من أقوى العبادات، لما تتصدق وأنت ظروفك صعبة، دي من أعلى وأعظم العبادات».