انهيار عقار جزئيا في المنيرة الغربية بالجيزة

انهار جزء من عقار بالمنيرة الغربية في محافظة الجيزة، دون وقوع أي إصابات أو وفيات، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتلقى اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من العقيد محمد ربيع مفتش المباحث يفيد فيه بتلقيه بلاغ من عمليات النجدة بانهيار جزء من العقار الكائن بشارع عبد الرحيم علي متفرع من شارع البصراوي.

وبالانتقال والفحص تبين أن العقار مكون من أرضي وطابقين، وحدوث انهيار جزء من سقف الطابق الأرضي ولا توجد ثمة إصابات أو فيات، وتم التنسيق مع حي شمال الجيزة، وجار إعداد تقرير هندسي بحالة العقار وإخلائه من السكان.