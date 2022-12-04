إصابة 4 أشخاص بينهم طفلان في حريق غرفة حارس عقار بالجيزة

أصيب 4 أشخاص، بينهم طفلان، بحروق متفرقة بالوجه واليدين والقدمين، وتم نقلهم إلى مستشفى الهرم لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء عبد العزيز سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من العميد علي عبد الرحمن، رئيس القطاع، يفيد بتلقيه بلاغا من عمليات النجدة بنشوب حريق ووجود مصابين في غرفة حارس عقار بمنطقة الطوابق فيصل دائرة القسم، وعلى الفور انتقل المقدم مصطفى كمال، وكيل فرقة الغرب، إلى مكان الواقعة.

وبالانتقال والفحص تبين نشوب الحريق في غرفة حارس العقار، وتبين وجود آثار احتراق بالغرفة نتيجة تسريب غاز نتج عنه إصابة قاطني الغرفة، وهم ربة منزل، 50 سنة، مصابة بحروق بسيطة بجسدها، وابنتها ربة منزل، 35 سنة، مصابة بحروق باليد اليسرى، وطفل، 6 سنوات، وطفلة، 4 سنوات، مصابين بحروق بسيطة من الدرجة الأولى بأماكن متفرقة بالجسم والوجه والأيدي والقدمين، وتم نقلهم إلى مستشفى الهرم العام لتلقي العلاج اللازم وبحالة جيدة.

تسرب غاز أثناء إعداد الطعام

وبسؤالهم قررت الأولى أنه حال قيام الثانية بإعداد الطعام انفلت خرطوم البوتاجاز الخاص بالأنبوبة ما أدى إلى تسرب الغاز واشتعال النيران بالغرفة، ولم تتهم أحدا.

تحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.