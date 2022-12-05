قناة الحياة تستعرض أعمال توسعة محطة معالجة الصرف الصحي بمركز زفتى في الغربية  

استعرضت فضائية «الحياة» تقريرا يرصد تواصل أعمال توسعة محطة معالجة الصرف الصحي بقرية شرشابة التابعة لمركز زفتى في محافظة الغربية بتكلفة 90 مليون جنيه ضمن مبادرة حياة كريمة.

12 حوض تجفيف

وقال المهندس أحمد الحفني، مدير مشروع توسعة محطة معالجة صرف صحي شرشابة بالغربية، إن المشروع عبارة عن توسع لمحطة قائمة تخدم قرية شرشابة وكفر الجزيرة ومقام على مساحة 10200 متر مسطح بطاقة 5000 متر مكعب مياه يوميا، لافتا إلى أن المحطة تتضمن 12 حوض تجفيف وحوض تهوية ممتدة.

ومن جانبه، أوضح المهندس رباح حليمة، رئيس الوحدة المحلية لقرية شرشابة بالغربية، أن المحطة خدمت قريتين بالصرف الصحي وحاليا يجري العمل على المحطة بشكل متطور لخدمة 43 ألف نسمة، لافتا إلى أن المحطة تأتي ضمن مشروعات حياة كريمة، بالإضافة لشبكات الانحدار ومحطات الرفع.