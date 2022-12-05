الحالة الصحية لمصابي حادث انقلاب سيارة عمالة بالبحيرة.. «4 في العناية المركزة»

شهد مركز أبو المطامير بالبحيرة حادث أليم صباح اليوم، أسفر عن إصابة 16 عاملا أثناء توجههم لعملهم في أحد المزارع على طريق «مصر - إسكندرية» الصحراوي بنطاق وادي النطرون، إثر انقلاب السيارة التي كانوا يستقلونها، ونُقل المصابون إلى مستشفى أبو المطامير العام لتلقي العلاج اللازم.

خروج مصابي حادث انقلاب سيارة عمالة في البحيرة

وكشف مصدر بمديرية الصحة بالبحيرة تحسن حالة 12 عاملا من مصابي حادث انقلاب سيارة العمالة في البحيرة، وغادروا المستشفى قبل ساعات قليلة، وهناك 4 آخرين في غرفة العناية المركزة إثر تعرضهم لإصابات بالغة.

إصابة 16 شخصا في انقلاب سيارة عمالة بالبحيرة

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا يفيد انقلاب سيارة عمالة على طريق «مصر - إسكندرية» الصحراوي بنطاق مركز وادي النطرون، ما أدى إلى إصابة 16 عاملاً، وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

أسماء مصابي حادث انقلاب سيارة عمالة بالبحيرة

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتبين انقلاب سيارة نصف نقل محملة بالعمالة، وفر سائقها هارباً، وأسفر الحادث عن إصابة عبد الرحمن سعد عبود، حمادة واعر عطالله، ضيف صابر ويلة، عبدالله رمضان رحيم، جبريل عبد الله جبريل، سعيد جاب الله سعيد، عبده عمر، يوسف سوتيه عبدالعزيز، عاشور واعر عمر، عزت نيبوه جبريل، جبريل رمضان حريف، جمال سليمان حريف، صلاح حسين عوض، محسن ميلاد فرج، عبدالله ميلاد فرج، ومسعود ناجي مسعود.