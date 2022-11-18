أهالي قرية بالغربية ينتظرون وصول جثمان أستاذ جامعي من الكويت.. مات وهو يؤم المصلين

ينتظر أهالي قرية بلكيم التابعة لمركز السنطة بمحافظة الغربية، وصول جثمان الدكتور محمد عبد الله رخا، مدرس كلية أصول الدين بجامعة الأزهر، من أهالي القرية، والذي لفظ أنفاسه الأخيرة أثناء صلاة المغرب في دولة الكويت، مساء الأربعاء الماضي، إثر أزمة قلبية مفاجئة.

وصول جثمان الراحل من الكويت

وقال علاء أبو زيد، أحد أهالي القرية، إن الأهالي ينتظرون وصول جثمان «عبدالله»، المدرس بقسم الدعوة والثقافة الإسلامية بكلية أصول الدين بطنطا، والذي توفي في دولة الكويت أثناء إمامته المصلين في صلاة المغرب أول أمس الأربعاء.

وأوضح «أبو زيد» لـ«الوطن»، أن الراحل متزوج من 5 سنوات ولديه 3 أطفال «بنتين وولد»، ويبلغ من العمر 35 عاما، وأنه دائم السفر إلى الكويت مع عائلته منذ صغره، حيث أن والده مهندس زراعي ويعمل ويقيم هناك منذ سنوات طويلة.

الحزن يسيطر على أهل القرية

وأوضح «أبو زيد» أن خبر وفاة الدكتور محمد أصاب أهل القرية بالحزن الشديد، كونه من الشخصيات المحترمة صاحبة الأخلاق والسيرة الطيبة، رغم تواجده القليل في القرية، وكان يحترم الصغير قبل الكبير ويخطف العقول والقلوب بأخلاقه.

ومن المقرر أن تشيع جنازته عقب صلاة الجمعة من أحد مساجد القرية، ودفنه في مقابر العائلة بمسقط رأسه بالقرية، عقب وصول جثمان الراحل برفقة والده وأفراد عائلته قادمين من الكويت.