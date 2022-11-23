رئيس التحرير

أحمد الخطيب

الكويت وإيطاليا تبحثان الموضوعات العسكرية ذات الاهتمام المشترك

كتب:

أ ش أ
06:13 م | الأربعاء 23 نوفمبر 2022
علم الكويت

علم الكويت

بحث رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي الفريق الركن خالد صالح الصباح، مع رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيطالية الأدميرال جوسيبي كافو دراغوني، الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، خاصة المتعلقة بالجوانب العسكرية.

أحاديث ودية ومواضيع ذات اهتمام مشترك

وذكرت رئاسة الأركان الكويتية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الكويتية كونا، أن الجانبين تبادلا خلال اللقاء الأحاديث الودية وأهم الأمور والمواضيع ذات الاهتمام المشترك.

إشادة بعمق العلاقات بين البلدين

وأشاد الفريق خالد الصباح بعمق العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وحرص الطرفين على تعزيزها وتطويرها.

اقرأ المزيد:

أهالي قرية بالغربية ينتظرون وصول جثمان أستاذ جامعي من الكويت.. مات وهو يؤم المصلين

«القومي للترجمة» يشارك بمعرض الكويت الدولي للكتاب في دورته الـ45

«التشكيليين» تكشف تفاصيل التعاون مع الكويت: نستهدف تعزيز الهوية

اتحاد الكرة: محمد صلاح حظي باستقبال رائع في الكويت.. والمنتخب جاهز لمواجهة بلجيكا

مصطفى محمد ينضم لمعسكر منتخب مصر في الكويت
بقلم أ ش أ