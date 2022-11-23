الكويت وإيطاليا تبحثان الموضوعات العسكرية ذات الاهتمام المشترك

بحث رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي الفريق الركن خالد صالح الصباح، مع رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيطالية الأدميرال جوسيبي كافو دراغوني، الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، خاصة المتعلقة بالجوانب العسكرية.

أحاديث ودية ومواضيع ذات اهتمام مشترك

وذكرت رئاسة الأركان الكويتية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الكويتية كونا، أن الجانبين تبادلا خلال اللقاء الأحاديث الودية وأهم الأمور والمواضيع ذات الاهتمام المشترك.

إشادة بعمق العلاقات بين البلدين

وأشاد الفريق خالد الصباح بعمق العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وحرص الطرفين على تعزيزها وتطويرها.