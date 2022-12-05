فاينانشال تايمز البريطانية تمنح الرئيس الأوكراني لقب شخصية العام

وصفت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية، الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلينسكي، بلقب شخصية العام؛ لإظهاره القيادة والثبات خلال الأزمة الأوكرانية، وذلك بحسب مقال نشرته الصحيفة اليوم الاثنين.

وقالت الصحيفة، إن قرار الرئيس الأوكراني بالبقاء في العاصمة كييف، بدلا من قبول المقترح الأمريكي بإجلائه أصبح أحد أهم النقاط البارزة في الأزمة الأوكرانية، ما دفع الجيش والشعب الأوكراني إلى المقاومة، وفقا للصحيفة البريطانية.

فاينانشال تايمز: أوكرانيا أدهشت العالم

وذكرت فاينانشال تايمز أن أوكرانيا أدهشت العالم بأدائها العسكري في كييف منذ بداية الأزمة وكذلك الهجمات المضادة التي نفذتها القوات الأوكرانية على مدن خاركيف وخيرسون، في الوقت الذي تواصل فيه هذه القوات عملها حتى مع دخول الشتاء بهدف إعادة السيطرة على الأراضي التي فقدتها منذ بداية الأزمة، وبما في ذلك إقليم دونباس شرقي البلاد.