زيلينسكي ورئيس الوزراء الهولندي يناقشان آليات تنفيذ صيغة السلام الأوكرانية

ناقش الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ورئيس الوزراء الهولندي مارك روته، اليوم الاثنين، التعاون العسكري بين البلدين وآليات تنفيذ صيغة السلام الأوكرانية.

تعاون دفاعي أوكراني هولندي

وقال زيلينسكي في بيان -نقلته وكالة أنباء «يوكرينفورم» الأوكرانية في نسختها الإنجليزية، إنه ناقش التعاون الدفاعي المستدام مع رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، معربا عن سعادته بمعرفة أن دعم أوكرانيا سيزداد حجمه خلال العام المقبل.

مناقشة صيغة السلام الأوكراني

وأضاف زيلينسكي أن الطرفين ناقشا أيضًا تنفيذ صيغة السلام الأوكرانية وانتقال أوكرانيا إلى تقنيات توفير الطاقة، وتتلقى أوكرانيا دعما عسكريا وإنسانيا واقتصاديا من دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وبعض دول آسيا مثل اليابان، وذلك لمساعدتها في التصدي لروسيا

هولندا من أكبر داعمي أوكرانيا

هولندا واحدة من أكبر داعمي أوكرانيا في حربها ضد روسيا، وكان البرلمان الهولندي قد وصف تصرفات روسيا ضد السكان المدنيين في أوكرانيا، خلال جلسة له الأسبوع الماضي، بأنها إرهاب واعترف بروسيا كدولة راعية للإرهاب.