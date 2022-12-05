المشرف على تنفيذ محور المشير أبو ذكري لقناة الحياة: تكريمي من الرئيس السيسي شرف لي

قال الدكتور عبدالسلام محمد سالم، أستاذ بكلية الهندسة جامعة القاهرة، والمشرف على تنفيذ محور المشير أبو ذكري، إن تكريمه من الرئيس عبدالفتاح السيسي شرف له: «التكريم جاء من حبيب».

معاناة الانتقال من الشرق للغرب

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج «الحياة اليوم» الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل على شاشة «الحياة»: «المخططون وهم متخصصون في هذا المجال وضعوا تصورهم عن المشروع بشكل كامل، فالمحور جرى عمله لأن الحركة المرورية في الإسكندرية للانتقال من الشرق للغرب كانت فيها معاناة».

وتابع أن المحور نُفذ بطول الإسكندرية بالكامل، وتوجد محاور عرضية تربط داخل المدينة بالمحور: «الناس بتخرج عليه وترجع تدخل إسكندرية من أماكن أخرى، واللي في شرق الإسكندرية ويحتاج الوصول إلى الساحل الشمالي بياخد 20 دقيقة».

واستطرد الأستاذ بكلية الهندسة، أن المحور يربط الإسكندرية باستاد برج العرب ومنطقة وماريه: «المحور ربط الدنيا ببعضها، وسهل المرور كما هو الحال في القاهرة الآن بعد إنشاء المحاور الجديدة».