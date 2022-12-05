مشرف تبطين ترعة الخضراوية بالغربية لـ قناة الحياة: التكلفة ضخمة للغاية

عرضت الصفحة الرسمية لقناة «الحياة» تقريرا عن مبادرة «حياة كريمة» ومواصلة أعمال تأهيل وتبطين ترعة الخضراوية بكفر إسماعيل بمركز زفتى بمحافظة الغربية.

ووجه علي بكر، رئيس الوحدة المحلية لقرية سنبو بمركز زفتى بالغربية، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على المشروعات التي تتم في قرى ومدية زفتى وهي مشروعات تخدم المواطن البسيط، «الأحلام تحققت على أرض الواقع منها تبطين الترع ومحطات الصرف، والمجمعات الخدمية، التي وفرت للمواطن خدمات كثيرة في كمان واحد».

وقال المهندس محمد رجب، مشرف وزارة الري على تبطين وتأهيل ترعة الخضراوية بالغربية، إن إجمالي طول المشروع 17 كيلو و85 مترا، وجرى تنفيذ نحو 7 كيلو و160 مترا، وتكلفة المشروع 62 مليونا وهي تكلفة ضخمة للغاية.

وعرض التقرير مشاهد من الأعمال بالمشروع.