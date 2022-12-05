اقرأ غدا في عدد «الوطن»: إسكندرية فرحانة

تقرأ غدا في عدد «الوطن»، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأن المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻳﻔﺘﺘﺢ ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ ﻛﺒﺮى في «ﻋﺮوس اﻟﺒﺤﺮ».. و«المنتزه» ﻳﻌﻮد إﻟﻰ روﻧﻘﻪ

السيسي: اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺬﻟﺖ ﻗﺼﺎرى ﺟﻬﺪﻫﺎ ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻷﺳﻌﺎر ﺑﺎﻟﺪاﺧﻞ رﻏﻢ اﻟﺰﻳﺎدة اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ

اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﺤﻤﻠﺖ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﻋﺎﻟﻤيا ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﻨﻌﻜﺲ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻃﻦ

نحتاج توفير 3 ملايين فرصة عمل بحد أدنى للأجور.. وتحمّلنا 700 مليون جنيه «تعويضات» لإنشاء محور المحمودية.. ولن نحرم أحدا من «المنتزه»

«البترول» ﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻐﺎز تخدم 60 ﻣﻠﻴﻮن ﻣﻮاﻃﻦ

«الملا»: توصيل الخدمة لـ380 ألف منزل قبل نهاية 2023

«التحالف الوطني» يطلق المرحلة الثانية من «ستر وعافية» بـ«قنا»

«المنتزه» يعود بقرار جمهوري: حدائق مفتوحة لكل الناس ومصدر جذب للسياحة العالمية

محطة مصر «التاريخية» تعود لأجمل صورة.. و6 آلاف عامل شاركوا في «مشروع أبوذكري»

بدء رحلة حماية غير القادرين من «القدم السكرى»

أهالي الإسكندرية: محور التعمير نقلة نوعية ربط بين أرجاء المحافظة لتسهيل تنمية الصناعة

مدير المشروعات الكبرى بالقوات المسلحة: 220 فدانا لـ«بشاير الخير 3 و5» وتستوعب 25 ألف شقة

«التنسيقية» تلتقي قيادات 10 أحزاب لبحث قضايا وملفات الحوار الوطني

«ابني أديبا» تواصل أنشطتها لتنمية المواهب

المغرب يبحث عن المجد أمام إسبانيا والسر في «زياش وحكيمي».. و«رونالدو» في مهمة خاصة لكتابة التاريخ في مواجهة سويسرا

حكاية «جيرو» المهاجم الفرنسي المتربع على عرش هدافي بلاده

ووهبي الخرزي الذي «ذبح الديوك»

الصفحة الثانية

وزير الدفاع والإنتاج الحربي يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي «فتح - 5»

الفريق أول محمد زكي: حريصون على الاهتمام بالكفاءة القتالية والارتقاء بإمكاناتها

«التموين»: مد إخطار المديريات بكميات الأرز حتى 25 ديسمبر

«البنك الدولي» يشيد بمشروع الإسكان الاجتماعي: مستعدون للتوسع

«الداخلية»: توفير السلع الغذائية في 1051 فرعا ضمن مبادرة «كلنا واحد»

«الجزار»: «سكن لكل المصريين» تهدف لتوفير وحدة سكنية لكل مواطن

وزير الاتصالات: اختفاء 85 مليون وظيفة من العالم بحلول 2025

«طلعت»: 4.6 تريليون دولار حجم الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات في 2023

«التعليم العالي»: التعثر في سداد المصروفات لا يحرم الطالب من الامتحان

«شيماء» طفلة في عمر الـ24: المعاناة بدأت بـ«الصفراء»

والدتها: نفسي تعيش حياة طبيعية.. والعلاج مكلف

الصفحة الثالثة

من «المنتزه ومحطة مصر» إلى المحاور المرورية و«مشارف العامرية الجديدة».. عودة الإسكندرية «بلد الجمال والعمران»

«السيسي» لأهالي الثغر: التطوير عملية مستمرة.. ولا نفعل إلا الخير

الرئيس يفتتح مشروعات تنموية كبرى بالإسكندرية: تحمّلنا 700 مليون جنيه «تعويضات» لإنشاء «محور المحمودية».. و«عمر سليمان» خرج في أبهى صورة ولن نحرم أحدا من «المنتزه»

الدولة تحمّلت ارتفاع أسعار الكهرباء عالميا حتى لا ينعكس ذلك على المواطن في الداخل.. ونحتاج إلى توفير 3 ملايين فرصة عمل كل 3 سنوات تراعي الحد الأدنى للأجور

لا يمكن إزالة عمارات لإنشاء طرق

جهود مضنية للحفاظ على ثبات الأسعار

الصفحة الرابعة

شريان جديد للتعمير والتنمية بـ«الإسكندرية»

6 آلاف عامل شاركوا في «مشروع أبوذكري».. ونقل خطوط الكهرباء فائقة الجهد الموازية والمتقاطعة مع المحور

تكريم المشرف على المهمة المستحيلة: حارب الطبيعة ليطبق المعايير العالمية

«السيسي» لابنة المشير «أبوذكري»: تقدير متواضع لجهده

ليلى أبوذكري: تكريم عظيم من الدولة.. ووالدتي بكت بسببه من الفرحة قبل وفاتها

الأهالي يحتفلون بمحور الخير: ربط الوسط بالغرب بالمنطقة الصناعية

الصفحة الخامسة

مخطط كامل لتطوير منظومة النقل في عروس البحر المتوسط

هدية الرئيس للإسكندرانية: المحطة التاريخية تستعيد رونقها.. والجمال يهزم القبح

عروس البحر الأبيض» تنتظر مشروعي «المترو الكهربائي» و«ترام الرمل» في 2023 للتيسير على المواطنين

عضو «النقل»: مهمان للغاية.. و«اللجنة النقابية»: نقلة نوعية وتوفير حماية وأمان.. وتقليل زمن التقاطر

تطوير متكامل

خدمات متميزة للمسافرين

زيادة فرص الاستثمار

أعرق ميادين الإسكندرية

الصفحة السادسة

«المنتزه» يعود بقرار جمهوري: حدائق مفتوحة لكل الناس ومصدر جذب للسياحة العالمية

مدير «آثار الإسكندرية»: شواطئ جميلة.. وقصور فخمة وحدائق ومبانٍ ملكية

أهالى عروس البحر المتوسط بعد الافتتاح: تاريخنا رجع لنا وبلدنا بتحافظ على التراث

خبير سياحي: نستعيد الريادة السياحية.. و«منار»: البحيرات مبهرة

و«مينا»: التطوير حافظ على الطابع الأثري

الصفحة السابعة

«السيسى» يوجّه بإنشاء صندوق صيانة مشروعات الإسكان البديل: دور الدولة لا يقتصر على توفير السكن

مدير المشروعات الكبرى بالقوات المسلحة: 220 فدانا لإقامة «بشاير الخير 3 و5» بطاقة 25 ألف شقة

«العزازي»: إنشاء منطقة حرفية على مساحة 20 فدانا تستوعب 1580 ورشة مختلفة المساحات

مدينة مشارف العامرية الجديدة

«إسكندرانية» بعد افتتاح المدينة: مش مصدّقين اللي بيحصل ونستحق «حياة كريمة»

منطقة صناعية متكاملة في «مشارف» بتكلفة 36 مليار جنيه توفر فرص عمل مميزة للشباب

الصفحة الثامنة

«هنـا.. نحيـا»

أحلام المغرب في قبضة «زياش وحكيمي» أمام إسبانيا.. العقل المدبر لـ«أسود الأطلس» يضع الخطة الأنسب للعبور.. و«رونالدو» في مهمة خاصة لكتابة التاريخ: «الدون يتحدى سويسرا»

«إيد واحدة».. مصري ومغربية جمعهما الحب وتشجيع «الأسود»

رحلة شاقة عمرها 36 عاما

«مصائب بنزيما عند جيرو فوائد».. هداف فرنسا بين الثقة بالنفس وعقد جديد لم يكن يحلم به

«الخزري» يرفع راية السلام في وجه معاركه الدولية.. و«ذبح الديوك» ختاما للمشوار