اقرأ غدا في عدد «الوطن».. عمار يا إسكندرية بـ«المشروعات القومية»
كتب:
شريف سليمان
08:59 م | الأحد 04 ديسمبر 2022
عدد الغد من «الوطن»
تقرأ غدا في عدد «الوطن»، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأن المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:
الصفحة الأولى
- التنمية لاستيعاب الزيادة السكانية والاستثمار والتطوير.
- عمار يا إسكندرية بـ«المشروعات القومية».
- السيسي يوصي المتقدمين لاختبارات الشرطة: كونوا قدوة للجميع وتسلحوا بالعلم والمعرفة.
- تكليفات رئاسية بتطوير المناطق المحيطة بالمشروعات الأثرية.
- الرئيس يحضر اختبارات كشف الهيئة ويجري حوارا مفتوحا مع الطلبة حول مجمل القضايا الدولية والإقليمية.
- آخرهم مفيد فوزي.. الكتابة حتى آخر العمر.
الصفحة الثانية
- مفيد فوزي .. «المدينة» تودع بطل «الحديث»
- صاحبة الجلالة تبكي «المحاور» والقداس يحمل ذكريات 65 سنة إبداع.
-«بكري والطاهري» أول الحضور و«ميرفت ورزق وعبدالمنعم» يودعون رفيق السنوات الجميلة.
- في نعي الأستاذ: تاريخه يتحدث عنه.
- أهل الفن: متفرد في الحوار والنقد.
الصفحة الثالثة
- مجلس النواب يحيل قانون «التصالح في البناء» إلى اللجنة المختصة.
- «الصحة» تعلن ضوابط السماح بحقن المرضى في الصيدليات.
- انطلاق فعاليات التدريب المصري- السوداني «حارس الجنوب 2».
- «التخطيط»: 2.6 تريليون جنيه حجم الاقتصاد غير الرسمي.
- «التنمية المحلية»: دعمنا 200 ألف مشروع وفرت 2 مليون فرصة عمل للشباب والمرأة بالمحافظات.
- وزارة التضامن: 4.5 مليون طفل يستفيدون من دعم «تكافل وكرامة».
- لتفوقهم دراسيا.. «الداخلية» تواصل تكريم أبناء الشهداء.
- «تحالف الأحزاب» يناقش المحور الاقتصادي لعرضه على الحوار الوطني.
الصفحة الرابعة
-«نرجس ×1».. حقل «ظُهر» جديد يزيد قوة الغاز المصري.
- كشف غازي جديد قدرات الإنتاج والتصدير.. والاحتياطي 3.5 تريليون قدم.
الصفحة الخامسة
- 8 سنوات من الإنجازات.
- رئيس «مستثمري الغاز»: «نرجس ×1» يجذب مزيدا من الاستثمارات للسوق المصرية.
- خبراء: حقول الغاز الجديدة قاطرة التنمية وذراع الاقتصاد الوطني.
الصفحة السادسة
- عمار يا إسكندرية بـ«المشروعات القومية».
- تصميم فريد هندسيا وبأكواد عالمية.. مستقبل عروس المتوسط في «محور التعمير».
- منشآت خدمية وترفيهية وبحيرات صناعية.. «محور المحمودية.. الحياة لونها أخضر».
- نقيب مهندسي الإسكندرية: مشروعات «الجمهورية الجديدة» تهتم بإعادة توزيع السكان والخدمات.
الصفحة السابعة
- «محور التعمير» نقلة كبرى لصالح أهالي «حياة كريمة» بالإسكندرية تحت شعار «الكل لخدمة الكل».
- محطة مصر.. قلب الإسكندرية يستعيد شبابه.
- كوبري ونفق 45.. شريان جديد ونقلة نوعية لاستعادة بريق الكورنيش.
- عضو «لجنة النقل»: تجاوزنا فكرة الاهتمام بالكورنيش فقط بعد سنوات من التهميش.
الصفحة الأخيرة
- معارك النفس الأخير
«نيمار» يعود والبرازيل تحشد نجومها أمام كوريا ورسالة من «تيتي»: «ابعدوا يا كارهين».. وكرواتيا في مهمة خاصة لتعطيل «الكمبيوتر الياباني».
- الرحالة «كولر» من مصر والسودان إلى مجد أستراليا.
- صيحات مدمرة
صوت مشجعي أوروجواي وكوريا يضاهي ضجيج حفلة حية لموسيقى الروك.. و«لوسيل»: القارات كلها تجتمع في مكان واحد.
- رجل الأرقام
«ميسي» يسجل ويصنع ويحصل على الأفضل في مباراته رقم 1000.. و«الطواحين» إلى ربع للمرة السابعة.