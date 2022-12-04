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اقرأ غدا في عدد «الوطن».. عمار يا إسكندرية بـ«المشروعات القومية»

كتب:

شريف سليمان
08:59 م | الأحد 04 ديسمبر 2022
عدد الغد من «الوطن»

عدد الغد من «الوطن»

تقرأ غدا في عدد «الوطن»، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأن المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى 

- التنمية لاستيعاب الزيادة السكانية والاستثمار والتطوير.

- عمار يا إسكندرية بـ«المشروعات القومية».

- السيسي يوصي المتقدمين لاختبارات الشرطة: كونوا قدوة للجميع وتسلحوا بالعلم والمعرفة.

- تكليفات رئاسية بتطوير المناطق المحيطة بالمشروعات الأثرية.

- الرئيس يحضر اختبارات كشف الهيئة ويجري حوارا مفتوحا مع الطلبة حول مجمل القضايا الدولية والإقليمية.

- آخرهم مفيد فوزي.. الكتابة حتى آخر العمر.

الصفحة الثانية

- مفيد فوزي .. «المدينة» تودع بطل «الحديث»

- صاحبة الجلالة تبكي «المحاور» والقداس يحمل ذكريات 65 سنة إبداع.

-«بكري والطاهري» أول الحضور و«ميرفت ورزق وعبدالمنعم» يودعون رفيق السنوات الجميلة.

- في نعي الأستاذ: تاريخه يتحدث عنه.

- أهل الفن: متفرد في الحوار والنقد.

الصفحة الثالثة 

- مجلس النواب يحيل قانون «التصالح في البناء» إلى اللجنة المختصة.

- «الصحة» تعلن ضوابط السماح بحقن المرضى في الصيدليات.

- انطلاق فعاليات التدريب المصري- السوداني «حارس الجنوب 2».

- «التخطيط»: 2.6 تريليون جنيه حجم الاقتصاد غير الرسمي.

- «التنمية المحلية»: دعمنا 200 ألف مشروع وفرت 2 مليون فرصة عمل للشباب والمرأة بالمحافظات.

- وزارة التضامن: 4.5 مليون طفل يستفيدون من دعم «تكافل وكرامة».

- لتفوقهم دراسيا.. «الداخلية» تواصل تكريم أبناء الشهداء.

- «تحالف الأحزاب» يناقش المحور الاقتصادي لعرضه على الحوار الوطني.

الصفحة الرابعة 

-«نرجس ×1».. حقل «ظُهر» جديد يزيد قوة الغاز المصري.

- كشف غازي جديد قدرات الإنتاج والتصدير.. والاحتياطي 3.5 تريليون قدم.

الصفحة الخامسة 

- 8 سنوات من الإنجازات.

- رئيس «مستثمري الغاز»: «نرجس ×1» يجذب مزيدا من الاستثمارات للسوق المصرية.

- خبراء: حقول الغاز الجديدة قاطرة التنمية وذراع الاقتصاد الوطني.

الصفحة السادسة 

- عمار يا إسكندرية بـ«المشروعات القومية».

- تصميم فريد هندسيا وبأكواد عالمية.. مستقبل عروس المتوسط في «محور التعمير».

- منشآت خدمية وترفيهية وبحيرات صناعية.. «محور المحمودية.. الحياة لونها أخضر».

- نقيب مهندسي الإسكندرية: مشروعات «الجمهورية الجديدة» تهتم بإعادة توزيع السكان والخدمات.

الصفحة السابعة 

- «محور التعمير» نقلة كبرى لصالح أهالي «حياة كريمة» بالإسكندرية تحت شعار «الكل لخدمة الكل».

- محطة مصر.. قلب الإسكندرية يستعيد شبابه.

- كوبري ونفق 45.. شريان جديد ونقلة نوعية لاستعادة بريق الكورنيش.

- عضو «لجنة النقل»: تجاوزنا فكرة الاهتمام بالكورنيش فقط بعد سنوات من التهميش.

الصفحة الأخيرة 

- معارك النفس الأخير

«نيمار» يعود والبرازيل تحشد نجومها أمام كوريا ورسالة من «تيتي»: «ابعدوا يا كارهين».. وكرواتيا في مهمة خاصة لتعطيل «الكمبيوتر الياباني».

- الرحالة «كولر» من مصر والسودان إلى مجد أستراليا.

- صيحات مدمرة

صوت مشجعي أوروجواي وكوريا يضاهي ضجيج حفلة حية لموسيقى الروك.. و«لوسيل»: القارات كلها تجتمع في مكان واحد.

- رجل الأرقام

«ميسي» يسجل ويصنع ويحصل على الأفضل في مباراته رقم 1000.. و«الطواحين» إلى ربع للمرة السابعة.

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بقلم شريف سليمان