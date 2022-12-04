اقرأ غدا في عدد «الوطن».. عمار يا إسكندرية بـ«المشروعات القومية»

تقرأ غدا في عدد «الوطن»، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأن المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- التنمية لاستيعاب الزيادة السكانية والاستثمار والتطوير.

- عمار يا إسكندرية بـ«المشروعات القومية».

- السيسي يوصي المتقدمين لاختبارات الشرطة: كونوا قدوة للجميع وتسلحوا بالعلم والمعرفة.

- تكليفات رئاسية بتطوير المناطق المحيطة بالمشروعات الأثرية.

- الرئيس يحضر اختبارات كشف الهيئة ويجري حوارا مفتوحا مع الطلبة حول مجمل القضايا الدولية والإقليمية.

- آخرهم مفيد فوزي.. الكتابة حتى آخر العمر.

الصفحة الثانية

- مفيد فوزي .. «المدينة» تودع بطل «الحديث»

- صاحبة الجلالة تبكي «المحاور» والقداس يحمل ذكريات 65 سنة إبداع.

-«بكري والطاهري» أول الحضور و«ميرفت ورزق وعبدالمنعم» يودعون رفيق السنوات الجميلة.

- في نعي الأستاذ: تاريخه يتحدث عنه.

- أهل الفن: متفرد في الحوار والنقد.

الصفحة الثالثة

- مجلس النواب يحيل قانون «التصالح في البناء» إلى اللجنة المختصة.

- «الصحة» تعلن ضوابط السماح بحقن المرضى في الصيدليات.

- انطلاق فعاليات التدريب المصري- السوداني «حارس الجنوب 2».

- «التخطيط»: 2.6 تريليون جنيه حجم الاقتصاد غير الرسمي.

- «التنمية المحلية»: دعمنا 200 ألف مشروع وفرت 2 مليون فرصة عمل للشباب والمرأة بالمحافظات.

- وزارة التضامن: 4.5 مليون طفل يستفيدون من دعم «تكافل وكرامة».

- لتفوقهم دراسيا.. «الداخلية» تواصل تكريم أبناء الشهداء.

- «تحالف الأحزاب» يناقش المحور الاقتصادي لعرضه على الحوار الوطني.

الصفحة الرابعة

-«نرجس ×1».. حقل «ظُهر» جديد يزيد قوة الغاز المصري.

- كشف غازي جديد قدرات الإنتاج والتصدير.. والاحتياطي 3.5 تريليون قدم.

الصفحة الخامسة

- 8 سنوات من الإنجازات.

- رئيس «مستثمري الغاز»: «نرجس ×1» يجذب مزيدا من الاستثمارات للسوق المصرية.

- خبراء: حقول الغاز الجديدة قاطرة التنمية وذراع الاقتصاد الوطني.

الصفحة السادسة

- عمار يا إسكندرية بـ«المشروعات القومية».

- تصميم فريد هندسيا وبأكواد عالمية.. مستقبل عروس المتوسط في «محور التعمير».

- منشآت خدمية وترفيهية وبحيرات صناعية.. «محور المحمودية.. الحياة لونها أخضر».

- نقيب مهندسي الإسكندرية: مشروعات «الجمهورية الجديدة» تهتم بإعادة توزيع السكان والخدمات.

الصفحة السابعة

- «محور التعمير» نقلة كبرى لصالح أهالي «حياة كريمة» بالإسكندرية تحت شعار «الكل لخدمة الكل».

- محطة مصر.. قلب الإسكندرية يستعيد شبابه.

- كوبري ونفق 45.. شريان جديد ونقلة نوعية لاستعادة بريق الكورنيش.

- عضو «لجنة النقل»: تجاوزنا فكرة الاهتمام بالكورنيش فقط بعد سنوات من التهميش.

الصفحة الأخيرة

- معارك النفس الأخير

«نيمار» يعود والبرازيل تحشد نجومها أمام كوريا ورسالة من «تيتي»: «ابعدوا يا كارهين».. وكرواتيا في مهمة خاصة لتعطيل «الكمبيوتر الياباني».

- الرحالة «كولر» من مصر والسودان إلى مجد أستراليا.

- صيحات مدمرة

صوت مشجعي أوروجواي وكوريا يضاهي ضجيج حفلة حية لموسيقى الروك.. و«لوسيل»: القارات كلها تجتمع في مكان واحد.

- رجل الأرقام

«ميسي» يسجل ويصنع ويحصل على الأفضل في مباراته رقم 1000.. و«الطواحين» إلى ربع للمرة السابعة.