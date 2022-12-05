المشرف على تنفيذ محور المشير أبوذكري لـ«الحياة»: لدينا الكفاءة للتعامل مع الأرض

قال الدكتور عبدالسلام محمد سالم، أستاذ بكلية الهندسة جامعة القاهرة والمشرف على تنفيذ محور المشير أبو ذكري بالإسكندرية، إن العلوم التحت أرضية من الأساسات والتربة بيد الخالق ومن الممكن أن تتغير في أي لحظة، «بعد 10 أمتار من الحفر يمكن أن تتغير التربة، لذلك نجري فحص التربة باستمرار أثناء العمل».

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج «الحياة اليوم» الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل على شاشة «الحياة»: «كما يجب أن يكون هناك مهارة في توصيف ما يخرج لنا من باطن الأرض من عينات».

وتابع: «نحن نتعامل مع المجهول وهو تحدٍ كبير لكل الاستشاريين الذين اشتركوا في التصميم واشتركوا في التنفيذ، لكننا لدينا من الكفاءة ما تؤهلنا لذلك فنحن متعلمون بالخارج ودرّسنا للطلاب بالخارج، والموجود لدينا من قياسات معتمد في أوروبا».