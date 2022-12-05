توافد عدد من الفنانين والمشاهير إلى عزاء الإعلامي مفيد فوزي

حرص عدد كبير من نجوم الفن والشخصيات العامة، على حضور عزاء الكاتب الصحفي الكبير مفيد فوزي، المقام حاليا بكنسية المرعشلي في الزمالك.

وحضر عزاء مفيد فوزي أمير شاهين، إلهام شاهين، هاني سلامة، رانيا فريد شوقي، ويحيى الفخراني، والإعلامي جمال عنايت، والفنانة رانيا فريد شوقي، وأكرم حسني، ودنيا عبدالعزيز، ودنيا سمير غانم ورامي رضوان، وهبة مجدي، ونبيلة عبيد، ودنيا عبدالعزيز، ولقاء الخميسي.

عزاء مفيد فوزي

ورحل عن عالمنا مفيد فوزي أمس الأحد، بعد صراع طويل مع المرض عن عمر ناهز الـ89 عاما، وكانت تدهورت صحته في وقت سابق، عقب عملية جراحية أجراها إثر تركيب قسطرة ودعامة في القنوات المرارية.

وأعلن عن وفاة مفيد فوزي النائب مصطفى بكري، عبر موقع التدوينات القصيرة توتير: «وفاة الكاتب الصحفي الكبير مفيد فوزي بعد رحلة معاناة مع المرض، إذ أمضى ما يقارب الشهر تقريبا بأحد المستشفيات الخاصة، رحم الله الفقيد الغالي وألهم أسرته الصبر والسلوان».