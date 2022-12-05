رئيس هيئة سلامة الغذاء: حريصون على الارتقاء بجودة وتنافسية الصناعات

شارك الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، في افتتاح الدورة السابعة للمعرض التجاري الدولي للأغذية والمشروبات فود أفريكا 2022 في دورته السابعة اليوم، والذي تنظمه شركة كونسبت بالتعاون مع هيئة معارض دوسلدورف ومجموعة إي أف بي خلال الفترة من 5 إلى 7 ديسمبر 2022 بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة.

جاء ذلك بمشاركة 730 شركة تمثل 32 دولة، إلى جانب دعوة أكثر من 500 مشتري دولي، بحضور الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة.

وأشار الهوبي خلال الجلسة الافتتاحية للمعرض إلى أهمية المعارض باعتبارها نافذة للصناعة يطل عليها المستهلك ليرى كل ما هو جديد على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، معربا عن سعادته بمشاركة الهيئة القومية لسلامة الغذاء كرؤية جديدة لتعرض اتجاهات وآراء الهيئة نحو مختلف الموضوعات التي تخص سلامة الغذاء في المرحلة القادمة.

وأكد رئيس هيئة سلامة الغذاء حرص الدولة المصرية خلال المرحلة الحالية على تفعيل منظومة سلامة الغذاء من خلال آلية متكاملة لإنتاج وتداول واستهلاك الغذاء في السوق المصرية بما يضمن صحة وسلامة المواطنين.

الارتقاء بجودة وتنافسية الصناعات الغذائية

وقال الهوبي إن الهيئة القومية لسلامة الغذاء تسعى بدورها إلى الارتقاء بجودة وتنافسية الصناعات الغذائية المصرية بالأسواق المحلية والعالمية، وتعمل على متابعة توافر الاشتراطات والتشريعات الدولية فى جميع مراحل سلسة الغذاء في مصر من خلال إحكام الرقابة على جميع منشآت القطاع الغذائي، الأمر الذي يكفل الحفاظ على صحة وسلامة المستهلك المصري وزيادة تنافسية وقبول المنتجات المصرية بالأسواق العالمية.

وأوضح أن الدولة المصرية تدرك أهمية تطبيق منظومة سلامة الغذاء وآثارها الإيجابية على صحة المواطنين وبناء الثقة والاطمئنان لدى الدول المستوردة ومواطنيها في النظام الرقابي على الغذاء في مصر لما يتمتع به من إجراءات واشتراطات حاسمة لضمان سلامة وجودة الأغذية، ويعتمد النزاهة في أنشطة الرقابة عليها، ما يعزز من فرص زيادة معدلات التصدير للأسواق الإقليمية والعالمية، ما عكسته اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية التي تؤكد ثقة دول القارة الإفريقية في منظومة سلامة الغذاء في مصر.

تشارك الهيئة القومية لسلامة الغذاء في فعاليات معرض فود أفريكا في دورته السابعة بالجناح رقم B52 بقاعة 3 خلال أيام المعرض، والتي تستمر ثلاثة أيام من 5-7 ديسمبر الحالي.