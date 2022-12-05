ابنة المشير الراحل فؤاد أبو ذكري لقناة الحياة: تقدير الرئيس السيسي لوالدي فخر لي ولعائلتي

قالت المهندسة ليلى أبو ذكري، ابنة المشير الراحل فؤاد أبو ذكري، إنها شعرت بالفخر والسعادة والامتنان والوفاء خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي لمحور الإسكندرية الذي أطلق عليه اسم والدها.

تقدير الرئيس يعطي شعورا جميلا

وأضافت خلال مداخلة ببرنامج «الحياة اليوم» الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل على شاشة «الحياة»: «أن يكون التقدير لمن أدوا واجباتهم على أكمل وجه في كل المجالات وتقدير الدولة لهم شيء كبير ويعطي القدوة للشباب، كما أن تقدير الرئيس السيسي يعطي شعورا جميلا وهو فخر لي ولأسرتي».

الدولة لا تنسى أولادها

وتابعت: «الشباب حاليا كل واحد إيده فيها موبايل وعمل بحث ويعرف مين هو فؤاد أبو ذكري، وكل دا أرشفة للتاريخ المصري، ويعطي إحساس إن الدولة لا تنسى أولادها».

واستطردت: «والدتي كانت تنتظر هذا اليوم بفارغ الصبر، كما أنها بُلغت بالأمر منذ عدة أشهر، وكانت في انتظار الافتتاح وبكت بشدة عندما علمت الخبر، وقالت أبوكم أخيرا هيتكرم وياخد التكريم اللي يستحقه على اللي قدمه طوال حياته، لكن الله لم يأذن أن تكون معنا لكنني شعرت بوالدي ووالدتي معنا، وجميعنا نشعر بالتكريم العظيم من الرئيس السيسي الذي له كل الشكر والتقدير، كما أن الأسرة الصغيرة والكبيرة الممتدة للعائلة في العريش، احتفلوا بهذا التكريم وفي قمة السعادة».