قناة الحياة تعرض فيلما تسجيليا يوثق المشروعات التنموية بالإسكندرية

عرض برنامج «الحياة اليوم» الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل على شاشة «الحياة»، فيلما تسجيليا يوثق المشروعات التنموية بالإسكندرية تحت اسم «نقلة حضارية».

وقال التقرير: «تعد منظومة النقل من القطاعات التي تلقى كل الاهتمام من القيادة السياسية للدولة المصرية، وحظي قطاع النقل بدعم لا محدود في إطار النهضة الحضارية والتنموية المستمرة للبنى التحتية بجميع أنحاء الجمهورية».

خطط تطوير منظومات النقل

وأضاف: «وأصبحت خطط تطوير منظومات النقل متناسقة ومتناغمة مع استراتيجية التنمية الشاملة للدولة 2030، إذ تهدف هذه الخطة إلى تطوير قطاع النقل لما له من دور حيوي في التقدم الاقتصادي والازدهار العمراني، ففي محافظة الإسكندرية عروس البحر المتوسط، وطبقا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة القضاء على التكدسات المرورية، وتحقيق الانسيابية المرورية داخل محافظة الإسكندرية، وبينها وبين جميع محافظات الجمهورية».

تطوير محاور الطرق والكباري

وتابع: «وضعت وزارة النقل مخططا شاملا لتطوير النقل في إطار محافظة الإسكندرية والساحل الشمالي، وتعتمد على تطوير محاور الطرق والكباري والنقل السككي واستحداث وسائل الجر الكهربائي وتطوير منظومة النقل البحري والنهري».