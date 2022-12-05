أحمد عز وأشرف زكي يصلان عزاء مفيد فوزي

وصل منذ قليل عدد كبير من الفنانين والشخصيات العامة إلى عزاء الكاتب الصحفي الكبير مفيد فوزي، المقام حاليا في كنيسة المرعشلي بالزمالك.

وحرص أحمد عز والدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والإعلامي أحمد شوبيرعلى حضور عزاء مفيد فوزي.

دنيا سمير غانم وإلهام شاهين تصلان عزاء مفيد فوزي

كما حضر العزاء عدد آخر من النجوم منهم أكرم حسني ودنيا سمير غانم وإلهام شاهين ونبيلة عبيد ودنيا عبد العزيز.

وفاة مفيد فوزي

ورحل مفيد فوزي عن عالمنا أمس الأحد، بعد صراع طويل مع المرض عن عمر ناهز الـ89 عاما، وكانت تدهورت صحته في وقت سابق، عقب عملية جراحية أجراها إثر تركيب قسطرة ودعامة في القنوات المرارية.