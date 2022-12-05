رئيس صندوق التنمية الحضارية لـ«الحياة»: يجب الحفاظ على المشروعات القومية

قال المهندس خالد صديق، الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الحضارية، إنه لا بد أن نحافظ على المشروعات التي تنتهي منها الدولة، فلا يجب أن نتتهي بمجرد تسكين الناس فيها، كي لا تصل إلى حال مزري، كما حدث ببعض المشروعات القديمة.

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج «الحياة اليوم» الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل على شاشة «الحياة»: «المشكلة الأكبر في الحفاظ على استدامة المشروعات وكي لا ينتهي الموضوع عند تسكينهم فقط هو خلق فرص عمل، والاهتمام بالصحة والتعليم والاقتصاد، وكذلك تنمية الإنسان وحياته وليس تطوير العمران فقط».

وتابع: «الأمر لا يقتصر على بناء معمار فقط، لكن تطوير حياة الإنسان الذي يحافظ على المنتج الذي وصلنا له في كل شيء، فأعظم مكتسب هو بناء الإنسان نفسه وهو المكسب الأصلي والكبير، فالإنسان المصري ثروة كبيرة يجب الحفاظ عليها».

واستطرد: «كما أن التوجيه بإنشاء صناديق صيانة وكيف يمكن العمل عليها، يعطينا فهما أن أموال الصيانة تجمع لكي يعيش المشروع للمواطن وأولاده وأجيال أخرى أكثر، لو استخسرنا قروش قليلة جدا في المشروعات وعدم صيانتها سنندم على ذلك».