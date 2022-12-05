محلل سياسي: اجتماع روسيا وأمريكا لتفعيل اتفاقية «ستارت الجديدة» طال انتظاره

قال سيد جبيل، المحلل السياسي، إن هناك اجتماع طال انتظاره بين الجانبين الروسي والأمريكي لتفعيل اتفاقية ستارت الجديدة الموقعة في 2011، وتم تجديدها في 2021، ولأسباب متعددة تطلب تجديدها زيارات متجددة وفتح قنوات بين القوتين الأكبر في العالم للتأكد من أن كل طرف يسيطر على ما لديه من رؤوس نووية في إطار معايير للحد من استخدام النووي وخاصة الأسلحة الاستراتيجية.

دول حيادية مثل السويد وفلندا

وأوضح «جبيل» خلال استضافته ببرنامج «كلام في السياسة» المذاع على فضائية «اكسترا نيوز»، أن القوتين كانتا تلتقيان في دول حيادية مثل السويد وفلندا، والآن أصبحتا من حلف شمال الأطلسي بما يؤكد فقدانهما لحيادهما نظريا وعمليا، وسويسرا أصبحت محايدة للغرب، واستقر بهما الحال في النهاية إلى اللقاء في مصر بوصفها دولة محايدة، مشيرا إلى أن الأمريكان يدعمون أوكرانيا بكل ما لديهم من قوة وعلى مختلف المستويات وهو ما أكدته روسيا.

مراجعة الأمور الفنية وعدد الرؤوس النووية

وأشار الكاتب الصحفي سيد جبيل إلى أن الروس يعرفون أن الأمريكان يريدون جمع معلومات عن الأسلحة الروسية بشكل تفصيلي ومراجعة الأمور الفنية وعدد الرؤوس النووية لدى روسيا، لافتا إلى أن الروس تمنوا أن تتناول المقابلة الخلافات بين البلدين، وهو ما اضطرهم للانسحاب من الاجتماع بما يعطي مؤشرا على عدم قدرة الطرفين على إدارة الصراع.

الأزمة ربما تمتد لسنوات

وأكد المحلل السياسي، أن الأزمة ربما تمتد لسنوات في ظل عدم تحديد الرابح والخاسر حتى الآن، وأن انتهت غدا تظل آثارها واضحة لسنوات طويلة.