أحمد الطاهري: روسيا أعلنت استخدام سلاح متطور في عملياتها

قال الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، إن الأزمة الروسية الأوكرانية وصلت لشهرها العاشر، وحتى الآن فقدت روسيا عددا من الأراضي التي سبق وسيطرت عليها، وفي الوقت نفسه أعلنت عن استخدام سلاح متطور في عملياتها العسكرية في شرق أوكرانيا.

مدن أوكرانية ما زالت دون كهرباء

وأوضح «الطاهري»، خلال تقديمه برنامج «كلام في السياسة» المذاع على فضائية «اكسترا نيوز»، أن واشنطن دفعت بمعدات عسكرية إلى ميناء شمال بولندا، تلك الدولة الجارة لأوكرانيا والعضو في حلف الناتو، لافتا إلى أن هناك مدن أوكرانية ما زالت دون كهرباء بسبب الضربات الروسية الأخيرة، ويبدو أن روسيا حتى الآن تراهن على الشتاء.

أصداء الأزمة الروسية الأوكرانية

وأشار إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن وضع شرطا للحديث مع بوتين وهو السعى الجاد لإنهاء الأزمة، ليرد الكرملين بشكل مباشر بأن الرئيس الروسي كان ولا يزال منفتحا على المفاوضات لضمان المسارح الروسية، لافتا إلى أن حلقة اليوم من كلام السياسة ترصد أصداء الأزمة الروسية الأوكرانية وتحلل أصدائها على الساحة العالمية.