مدير «بشاير الخير 2» بغيط العنب يوضح لقناة الحياة آخر ما وصل إليه المشروع

قال المهندس محمد سامي عاشور، مدير مشروع بشاير الخير 2 بغيط العنب، إن مشروع بشاير الخير 2 المرحلة الثالثة هو واحد من ضمن 12 مرحلة بمحافظتي البحيرة والإسكندرية، وهو استكمال لمشروع بشاير الخير 2 ثم بشاير الخير 2 المحرلة الثانية والثالثة.

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج «الحياة اليوم» الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل على شاشة «الحياة»: «الرئيس عبدالفتاح السيسي افتتح اليوم بشاير الخير 2 المرحلة الثانية على مساحة 30 ألف متر مسطح، بإجمالي 22 عمارة سكنية ومسجد 350 فردا، بطاقة استيعابية 1100 وحدة سكنية».

وتابع: «الوحدة السكنية تتكون من 90 مترا مسطحا، 3 غرف نوم منهم غرفة رئيسية و2 أطفال، ومطبخ وحمام، وهي كاملة المرافق ومفروشة، كما نعمل أيضا بمشروع بشاير الخير 3 بـ10260 وحدة سكنية بالقباري بالإسكندرية ومشروع بشاير الخير 5 أكثر من 15200 وحدة سكنية».

واستطرد: «بشاير الخير 4 في رشيد على 33 فدانا بإجمالي 66 عمارة 4600 وحدة سكنية، وكذلك مشروع بشاير الخير في العامرية، وهناك مشروعات أخرى بطاقة استيعابية أكثر من 50 ألف وحدة سكنية».