مخطط كامل لتطوير منظومة النقل في عروس البحر المتوسط

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إنّ الدولة وضعت مخططاً شاملاً لتطوير منظومة النقل فى الإسكندرية، وخدمة أهداف التنمية المستدامة، اعتماداً على تنفيذ محاور طرق وكبارى ونقل سككى، واستحداث وسائل الجر الكهربائى وتطوير النقل النهرى والبحرى، لربط الإسكندرية بكل المحافظات، لأنها العاصمة الثانية للبلاد، بتعداد سكان 5.4 مليون نسمة. وأضاف، خلال كلمته فى افتتاح محور التعمير بالإسكندرية، أمس، إنّ الإسكندرية تضم أهم ميناء تجارى فى الدولة، تمر 50% من حركة التجارة الخارجية من خلاله، مما أوجد الكثير من التحديات المرورية شديدة التعقيد، بسبب قلة عدد المداخل المرورية فى المدينة، والتداخل الشديد بين حركة نقل الركاب والبضائع.

تطوير المحاور

الدولة انتهت من تطوير المحاور الطولية والعرضية التى تربط الإسكندرية بالدلتا والقاهرة بـ7 محاور، مثل «الإسكندرية الصحراوى، والإسكندرية الزراعى، والنوبارية، ومحور عمر سليمان، والدولى الساحلى، وبرج العرب»، فضلاً عن تطوير وتوسعة طريق «القاهرة - الإسكندرية» الزراعى بطول 220كم، الذى كان الطريق الرئيسى الذى يربط الإسكندرية بالقاهرة ومحافظات الدلتا، وكان يطلق عليه الطريق السريع، وتم افتتاحه عام 1959.

ونتيجة لمرور طريق «القاهرة - الإسكندرية» داخل الكثير من المدن المهمة وعواصم المحافظات، وما تبعه من زحف عمرانى واختناق الطريق وعدم القدرة على توسعته، وضعت الدولة خطة لتطوير الطريق بتوسعته حارتين فى كل اتجاه، ليصل إلى 4 حارات فى كل اتجاه فى المسافات البينية بين الكتل السكنية، إضافة إلى إنشاء 10 كبارى علوية لحل التقاطعات السطحية وتحرير الحركة المرورية العابرة للمدن، وتم الانتهاء من 4 كبارى وجارٍ تنفيذ 6 أخرى، أهمها كوبرى عرب الرمل.

طريق الإسكندرية الصحراوى بطول 160كم، تم تنفيذه عام 1935، وتمّت توسعته ورصفه فى مرحلة لاحقة ليصبح حارتين فى كل اتجاه، موضحاً أنّ زيادة حركة العمران على جانبى الطريق، تسبّبت فى تكدس مرورى وزيادة نسب الحوادث، لذا تم تطوير وتوسعة الطريق عام 2015، ليصبح 6 حارات لكل اتجاه، منها 2 للشاحنات لأول مرة فى مصر.

محاور مرورية جديدة

«صيانة ورفع كفاءة محور 27، وأنشأنا محورين جديدين، الأول محور 54 بطول 2.2كم، وهو محور جديد 4 حارات مرورية، وتم إنشاء محور الدخيلة بطول 4.5كم، وهذا محور جديد وكامل داخل على بوابة ميناء الدخيلة مباشرة ويربط مع محور أبوذكرى بطول 4.5 كم، وتم إنشاء كوبرى 21 بتقاطع الذراع البحرى مع الطريق الساحلى، والانتهاء من المرحلة الأولى بإنشاء كوبرى اتجاه واحد بطول 1250 متراً بتكلفة 205 ملايين جنيه ونسبة التنفيذ 100%، وهناك تخطيط كامل للمنطقة، وسيصل مترو الإسكندرية إلى منطقة العجمى، وبعدما يتم تحديد المحطة التى ستخدم العجمى كلها فى إطار مشروع مترو الإسكندرية». كما تم تطوير الطريق الدولى الساحلى «بورسعيد حتى السلوم» بطول 800كم، منها 70كم فى نطاق الإسماعيلية، و5كم شرق الإسكندرية و65 شرق غرب الإسكندرية، ويصل إلى 6 حارات مرورية، منها 3 حارات بالرصف الخرسانى للشاحنات، لأن حركة الشاحنات فيها كبيرة جداً، وتم تطوير وتوسعة محور أبوذكرى وامتداده بطول 50كم، وهو موازٍ للدولى الساحلى والمكس ويربط كل المحاور الطولية القادمة من ميناء الإسكندرية الكبير، وتم تطوير وتوسعة وصلة الكافورى - سيدى كرير - برج العرب بطول 33كم، وهذا المحور مهم جداً وموازٍ لمحور أبوذكرى، ورابط من الإسكندرية الصحراوى فى منطقة الكافورى إلى برج العرب، مروراً بسيدى كرير 5 حارات فى كل اتجاه، منها 2 حارة للشاحنات.

تطوير النقل النهرى

وجارٍ تطوير عناصر النقل النهرى، التى تخدم ميناء الإسكندرية الكبير عبر عدة مشروعات، منها تطوير وتكريك وتأهيل وحماية جسور ترعة النوبارية بطول 120كم لتوفير غاطس يسمح بالملاحة الآمنة ونسبة التنفيذ 15%، وسيتم تطوير مصرف المكس وتحويله إلى مجرى ملاحى للوصول إلى ميناء المكس، ويتم العمل على إنشاء كبارى هويس المالح، بحيث يتم إنشاء 2 كوبرى سيارات بطول 210 أمتار تم الانتهاء منهما، وكوبرى سكك حديدية بطول 48 متراً، مؤكداً أنه سيتم إنشاء ميناء نهرى على البر الغربى لترعة النوبارية، حيث يتم إعادة تنظيم المنطقة بعد صدور قانون هيئة النقل النهرى، وهناك موانئ يديرها القطاع الخاص يتم العمل على تقنين وضعها حتى تعمل بمعايير ومواصفات فنية دولية، ويتم العمل على التخطيط لإنشاء ميناء الإسكندرية الكبير، ليكون حاضنا لكل الأنشطة اللوجيستية المتطورة بإنشاء مجموعة من الأنشطة، سيتم افتتاح بعضها وتفقد البعض الآخر بوجود الرئيس عبدالفتاح السيسى فى الربع الأول من العام القادم، بعدما تم تنفيذ التشغيل التجريبى وسيتم إنشاء المنطقة اللوجيستية المتكاملة بحوض المتراس، وستتضمن مخازن ومصانع حاويات ومصانع لصالح التعبئة والتغليف وستكون لدينا منطقة صناعية متكاملة، وتم توقيع مذكرة تفاهم مع تحالف عالمى كبير.

خطة لمواجهة النمو العمرانى

الدولة أنشأت محور النوبارية بطول 207 كيلومترات، نتيجة النمو العمرانى والاقتصادى الكبير باتجاه الإسكندرية والساحل الشمالى والدلتا الجديدة، وعدم قدرة الطريق الزراعى والصحراوى على استيعاب الأحجام المرورية، ومواجهة الطلب العالى فى نقل الأفراد والبضائع، وتنفيذ محور جديد بطول 207 كيلومترات، و4 حارات فى كل اتجاه، ويشمل التنفيذ 130 عملاً صناعياً، باستغلال جسر الرياح البحيرى ثم النوبارية، لإنشاء الطريق داخل حرم الرياح دون الدخول فى الأراضى الزراعية أو إزالة كتل سكنية. وتم إنشاء محور عمر سليمان بقوسى الشرقى بطول 25كم والغربى 20كم، بـ6 حارات فى كل اتجاه، ويتكامل مع محور النوبارية، بهدف نقل المركبات من بوابة الإسكندرية حتى كارفور شرقاً ومنطقة برج العرب غرباً، وبالنسبة إلى محور المحمودية تم الانتهاء من المرحلة الأولى منه بطول 22كم و5 حارات لكل اتجاه، منها 2 للخدمة، لحل الاختناقات المرورية داخل مدينة الإسكندرية، بإنشاء محور موازٍ لطريق الكورنيش، يتجه جنوباً باتجاه محافظة البحيرة باستغلال البر الأيسر لترعة المحمودية ليتكامل مع شبكة الطرق. كما تم إنشاء 3 محاور ربط ميناء الإسكندرية الكبير بمحور أبوذكرى لتسهيل حركة الشاحنات من وإلى الميناء تفادى الازدحامات المرورية بشارع المكس، وصيانة ورفع كفاءة محور 27، حيث كان المحور الوحيد الذى يخدم ميناء الإسكندرية قبل أن يتطور ويزيد حجم التجارة فيه.

النقل السككى والجر الكهربائى

شبكة سكك حديد مصر بدأت سنة 1854م، وكان أول خط فى هذه الشبكة هو القاهرة الإسكندرية بطول 208كم، ثم خط أبوقير بطول 21.7كم، ورشيد - المعمورة 66كم، لافتاً إلى أنّه فى ضوء خطة تطوير النقل السككى التى تخدم محافظة الإسكندرية، وتتضمن البنية الأساسية لخط القاهرة الإسكندرية وتحويل خط أبوقير إلى مترو كهربائى وتطوير ترام الرمل وإنشاء الخط الأول من شبكة القطار الكهربائى السريع «السخنة - الإسكندرية - مطروح»، وهناك تخطيط لإنشاء الخط الرابع من شبكة القطار الكهربائى السريع «بورسعيد - أبوقير».

«تم رفع مستويات الأمان والسلامة وزيادة السرعة والطاقة الاستيعابية لخط السكة الحديد «القاهرة - الإسكندرية» ليصل عدد الركاب إلى 54 مليون راكب بدلاً من 36 مليون راكب سنوياً»، كما أنه سيتم إنشاء ازدواج خطوط سكك حديد «بشتيل - الاتحاد القبارى» بطول 224كم، وإنشاء وصلتى كفر داود - السادات بطول 26 كم، والمناشى - 6 أكتوبر بطول 70كم، بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية للركاب والبضائع بين محافظة الإسكندرية والموانئ البحرية والموانئ الجافة لمدينتى السادات و6 أكتوبر، وهذا الخط يعتبر أهم خط تجارى فى مصر، لأنه يربط بين ميناء الإسكندرية التى يتركز فيها نصف تجارة مصر بالقاهرة وقلب الدلتا، ومنها إلى الصعيد، وأنه بالانتهاء من هذا الخط سيتم زيادة السرعة والطاقة الاستيعابية، ليصل عدد الركاب إلى 30 مليون راكب سنوياً، بدلا من 22 مليون راكب، مع زيادة حجم التداول إلى 9 ملايين طن، بدلاً من مليونى طن سنوياً.

النقل السككى والجر الكهربائى

شبكة سكك حديد مصر بدأت سنة 1854م، وكان أول خط فى هذه الشبكة هو القاهرة الإسكندرية بطول 208كم، ثم خط أبوقير بطول 21.7كم، ورشيد - المعمورة 66كم، لافتاً إلى أنّه فى ضوء خطة تطوير النقل السككى التى تخدم محافظة الإسكندرية، وتتضمن البنية الأساسية لخط القاهرة الإسكندرية وتحويل خط أبوقير إلى مترو كهربائى وتطوير ترام الرمل وإنشاء الخط الأول من شبكة القطار الكهربائى السريع «السخنة - الإسكندرية - مطروح»، وهناك تخطيط لإنشاء الخط الرابع من شبكة القطار الكهربائى السريع «بورسعيد - أبوقير».

«تم رفع مستويات الأمان والسلامة وزيادة السرعة والطاقة الاستيعابية لخط السكة الحديد «القاهرة - الإسكندرية» ليصل عدد الركاب إلى 54 مليون راكب بدلاً من 36 مليون راكب سنوياً»، كما أنه سيتم إنشاء ازدواج خطوط سكك حديد «بشتيل - الاتحاد القبارى» بطول 224كم، وإنشاء وصلتى كفر داود - السادات بطول 26 كم، والمناشى - 6 أكتوبر بطول 70كم، بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية للركاب والبضائع بين محافظة الإسكندرية والموانئ البحرية والموانئ الجافة لمدينتى السادات و6 أكتوبر، وهذا الخط يعتبر أهم خط تجارى فى مصر، لأنه يربط بين ميناء الإسكندرية التى يتركز فيها نصف تجارة مصر بالقاهرة وقلب الدلتا، ومنها إلى الصعيد، وأنه بالانتهاء من هذا الخط سيتم زيادة السرعة والطاقة الاستيعابية، ليصل عدد الركاب إلى 30 مليون راكب سنوياً، بدلا من 22 مليون راكب، مع زيادة حجم التداول إلى 9 ملايين طن، بدلاً من مليونى طن سنوياً.

تفاصيل مشروع المترو

مشروع مترو الإسكندرية (أبوقير - الكيلو21) بطول 42.2كم بمراحله الثلاث، المرحلة الأولى من أبوقير حتى محطة مصر بطول 21.7كم، والمرحلة الثانية من محطة مصر إلى المكس بطول 8كم، ثم المرحلة الثالثة من المكس إلى الكيلو21 بطول 13.5كم، وسيتم البدء فى تنفيذ المرحلة الأولى فى أبريل 2023، لزيادة الطاقة الاستيعابية وتقليل زمن الرحلة والانتهاء من تخطيط مشروع تطوير ترام الرمل بطول 13.2كم، ويستهدف التطوير زيادة السرعة التشغيلية والمحطات والطاقة الاستيعابية وتقليل زمن الرحلة، وفى أبريل 2023 سيتم البدء فى تنفيذ هذا المشروع، وسيكون لدى مصر مصنع ينتج قضبان السكك الحديدية.