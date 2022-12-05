مصرع 3 أطفال في حريق شقة بالإسكندرية.. «كانوا لوحدهم بالبيت»

لقي 3 أطفال مصرعهم في حريق اندلع داخل شقة سكنية بمنطقة المعهد الديني، التابعة لحي المنتزة ثان، شرقي محافظة الإسكندرية، مساء اليوم الاثنين.

وتلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة المنتزه، بوجود حريق داخل شقة سكنية بشارع متفرع من المعهد الديني داخل نطاق القسم.

تفاصيل حريق الإسكندرية اليوم

وعلى الفور انتقل رجال مباحث القسم رفقة سيارة الإسعاف والإطفاء لإخماد الحريق، وتبين وجود ثلاث جثث متفحمة لأطفال داخل الشقة.

وقال شهود عيان حريق الإسكندرية اليوم، إن الشقة تسكنها الأم رفقة أبنائها بعد انفصالها عن والدهم، وقد اندلع الحريق والأم خارج المنزل، ولم تنجح المحاولات في إنقاذهم.

الأم كانت خارج المنزل

وأضاف الشهود أن الأم تعمل بائعة بالسوق، وكانت خارج المنزل وقت الحريق، وأنهم تفاجأوا بتصاعد ألسنة النيران من الشرفة، ولم تفلح محاولات إنقاذهم، حيث تمت السيطرة على النيران بعد تفحم جثثهم.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق لمعرفة سبب الواقعة.