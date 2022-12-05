إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بكفر الشيخ

أصيب 3 أشخاص بإصابات شديدة، إثر وقوع مشاجرة بإحدى قرى مركز كفر الشيخ، بسبب خلافات الجيرة، وتم نقل المصابين عن طريق سيارات الإسعاف إلى مستشفى كفر الشيخ العام، وجار تقديم الإسعافات اللازمة لهم.

تفاصيل الواقعة

كان اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، قد تلقى إخطاراً من اللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، يفيد وصول إشارة من نقطة شرطة مستشفى كفر الشيخ العام، بوصول مصابين جراء وقوع مشاجرة بإحدى قرى مركز كفر الشيخ.

بالانتقال والفحص تبين من سجلات مستشفى كفر الشيخ العام إصابة كل من «ا.ا.ا»، 37 سنة، و«ع.و.ع.ع»، 58 سنة، و«م.ع.س»، 42 سنة، وجميعهم مصابون بجروح شديدة وكدمات.

تقديم الإسعافات الأولية للمصابين

وجرى تقديم الإسعافات الأولية والرعاية الطبية اللازمة للمصابين بمستشفى كفر الشيخ العام، تحت إشراف الدكتور وائل أبو المجد، مدير عام المستشفى، وحُرر المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.