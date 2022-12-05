مستشار طاقة دولي لـ«القاهرة الإخبارية»: حرب الوقود اشتعلت بين روسيا والدول الغربية

قال الدكتور عامر الشوبكي، مستشار الطاقة الدولي، إن قرار دول مجموعة السبع الكبرى والاتحاد الأوروبي بوضع سقف لأسعار النفط الروسي عند 60 دولارًا للبرميل هو خطوة تهدف إلى حرمان موسكو من الإيرادات الكبيرة وضمان تدفق النفط إلى الأسواق العالمية، موضحًا أن الكرملين يستعد لرد فعل على السقوف السعرية من الدول الأوروبية على النفط الروسي.

موسكو قد تلجأ إلى ورقة وقف اتفاق توريد الحبوب والقمح عبر البحر الأسود

وأضاف «الشوبكي»، خلال مداخلة عبر «سكايب»، من العاصمة عمان، في برنامج «المراقب»، المذاع على شاشة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الاثنين، أن موسكو قد تلجأ إلى ورقة وقف اتفاق توريد الحبوب والقمح عبر البحر الأسود وهو ما يسبب أزمة ليس لأوروبا ولكن للعالم أجمع، كما أن دول مجموعة السبع الكبرى والاتحاد الأوروبي تعلموا من أخطاء الماضي عندما كانت العقوبات التي يفرضونها على روسيا تنقلب عليهم وتصب في صالح موسكو، غير أن قرار اليوم يشعل حرب الطاقة بشكل حقيقي بين روسيا والدول الغربية.

السعر المحدد للنفط هو 60 دولارًا للبرميل مُرض للموازنة الروسية

وأوضح مستشار الطاقة الدولي، أنه في ظل ضعف الطلب العالمي وتباطؤ الاقتصاد أصبح من الصعب التنبؤ فيما إذا كانت روسيا ستنفذ تهديداتها بتخفيض الإنتاج وبالتالي ارتفاع أسعار النفط، واصفًا السعر المحدد للنفط هو 60 دولارًا للبرميل بالمُرضي للموازنة الروسية ويحقق التعادل المالي، غير أن موسكو لديها أوراق ضغط أخرى في ظل اعتماد أوروبا على 7.5% من مصادر الغاز القادمة من روسيا.