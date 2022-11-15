وكالة IEA تشكر مصر على استضافة قمة COP27: دورها هام في حل مشكلات الطاقة

وجهت ماري وارليك، نائب المدير التنفيذي لوكالة IEA، الشكر لمصر وللرئيس عبدالفتاح السيسي، لاستضافتها قمة المناخ COP27، قائلة: «شكرا سيدي على عملك وتركيزك الجيد والعظيم على يوم الطاقة، كلنا هنا اليوم وأنا أتفهم مركزية المؤتمر، نريد عدم وجود كربون».

وأضافت «وارليك»، خلال كلمتها ضمن فعاليات قمة المناخ COP27: «بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية، فنحن نواجه مشكلات متعلقة بالأكل والاقتصاد والغاز، وهناك الكثير من المشكلات التي تؤثر علينا وعلى نمو البلدان، وهناك تحديات تواجه قطاع الطاقة وقطاع الكهرباء، نتحدث عن طاقة نظيفة والآن نتحدث عن تحديات في قارة إفريقيا».

وتابعت نائب المدير التنفيذي لوكالة IEA: «يجب أن نعمل على الوصول إلى صفر كربون، ودعم الطاقة المتجددة بحلول عام 2027، حتى تحصل الأجيال المقبلة على طاقة متجددة ونظيفة من أجل مستقبل نظيف في الأجيال المقبلة».

وأكدت «وارليك»: «نتحدث أيضا عن قطاع الطاقة والصناعات والسماد والصناعات المعدنية مثل المنجنيز وجميع صناعات البطاريات، والمجتمع العالمي يحتاج إلى دعم ومساندة هذه الصناعات في إفريقيا، نحتاج إلى 25 بليون دولار خلال هذا العقد حتى نستطيع حل مشكلات مصادر الطاقة».

وأشارت، إلى أن مصر كانت تواجه مشكلة كبيرة في عام 2014 في الطاقة والكهرباء، ولكن النتيجة الآن أصبحت مصر تؤدي دورا هاما في حل مشكلات الطاقة المتجددة في هذا العام، وخلال عام 2025 سنجد حلا لهذه المشكلات.