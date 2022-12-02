مصطفى الفقي: أمريكا تسعى لعقد مفاوضات بين روسيا وأوكرانيا

قال الدكتور مصطفى الفقي، الكاتب والمفكر السياسي، إن الأزمة الروسية الأوكرانية أدت لابتعاد أوروبا عن الولايات المتحدة الأمريكية عكس ما يعتقده البعض، متابعًا: «الأوروبين حاسين إنهم بيدفعوا الثمن لأمريكا لمحاولة استنزاف روسيا، وهم ليسوا راغبين في ذلك».

مواقف ألمانيا و«ماكرون» متأرجحة

وأضاف «الفقي»، خلال لقاء ببرنامج «مصر جديدة»، المذاع على قناة «ETC»، ويقدمه الكاتب الصحفي ضياء رشوان، أن الموقف الألماني بشأن الأزمة الروسية الأوكرانية كان متأرجحًا في فترة من الفترات، باستثناء الإنجليز والولايات المتحدة، «دايما مع بعض».

وتابع: «الأزمة الروسية الأوكرانية لم تجعل الموقف الغربي قويًا، والأمريكان قاعدين بعيد وبيحرضوا وبيستفزوا ومفيش حاجة على أرضهم، ويستطيع أن يحرك الأزمة ويؤثر فيها كما فعل في أواخر الحرب العالمية الأولى، حيث دخل على الهامش، ولكن أمريكا أنهت الحرب العالمية الثانية بالقنبلة الذرية».

واستكمل: «الولايات المتحدة الأمريكية تسعى إلى إمكانية عقد محادثات بين الرئيسين الروسي والأوكراني، لأنهم رأوا بأن الوضع غير مجدي وأن نتائجه خطيرة ولا يوجد فيها مزاح، لأن روسيا دولة نووية وأي خطأ سيؤدي لكارثة».