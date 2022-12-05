روسيا وميانمار توقعان بروتوكول تعاون في مجالات التجارة والتعليم والصحة

اتفقت روسيا وميانمار على تطوير التعاون في عدد من القطاعات الرئيسية، من خلال بروتوكول وقعه وزير التنمية الاقتصادية الروسي مكسيم ريشيتنيكوف ووزير الاستثمار والعلاقات الاقتصادية الخارجية في ميانمار كان زاو بصفتهما رئيسين مشاركين للجنة الحكومية الدولية الثنائية للتجارة والتعاون الاقتصادي.

مجالات عدة في التعاون

وبحسب وكالة تاس تم التوقيع على الوثيقة بعد اجتماع للجنة الحكومية الدولية عقد في 5 ديسمبر بـ نايبيداو، ويغطي البروتوكول جوانب مختلفة من التعاون الثنائي، بما في ذلك التعاون في مجالات الجمارك والرعاية الصحية والوبائية للسكان والتعليم والعلوم.

الإمدادات النفطية والأسمدة

وجرى تخصيص بروتوكول منفصل لتعاون أوسع في مجال التجارة، وذكرت تاس أن التعاون التجاري يشمل إمدادات المنتجات النفطية والأسمدة والبذور وزيت عباد الشمس من روسيا واستيراد الأرز والمأكولات البحرية والفواكه والخضروات وسلع أخرى من ميانمار.