روسيا تحذر أمريكا من استمرار تأجيل معاهدة «ستارت»

أعرب وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الاثنين، عن أسف بلاده عقب استمرار تعليق الولايات الأمريكية للحوار الاستراتيجي الثنائي بين البلدين.

أمريكا تمتلك أكبر ترسانة نووية

وأضاف لافروف، في فيديو له أثناء مؤتمر نزع السلاح النووي، بموسكو بحسب وكالة أنباء «تاس»، أنّ أمريكا تمتلك أكبر ترسانة نووية في العالم وعليها مسئولية حفظ السلام والأمن العالمي، لافتا إلى أنها مستمرة في تعليق الحوار الاستراتيجي مع روسيا.

تصاعد الخطر

وكشف أن الاتفاق بين واشنطن وموسكو الخاص بتمديد معاهدة «ستارت» الجديدة لـ 5 سنوات أخرى لم يحدث بعد التأجيل الذي نفذته الولايات المتحدة، مؤكدا أن هذا يسبب تصاعدا هائلا للمخاطر.

محاولات ردع روسيا

وذكر لافروف أن محاولات الغرب لردع روسيا ودفع الولايات المتحدة والناتو نحو مواجهة عسكرية مع روسيا أمر يؤدي إلى خطر كبير، متابعا: «نحن مجبرون على إصدار التحذيرات في هذا الصدد بشكل دوري، لكن بدلا من أن يتعاملوا (دول الغرب) مع هذه التحذيرات بجدية».