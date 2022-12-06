الرئيس التونسي يشارك في إحياء ذكرى اغتيال الزعيم النقابي فرحات حشاد

شارك الرئيس التونسي قيس سعيد، أمس الاثنين، في إحياء الذكرى السبعين لاغتيال الزعيم النقابي فرحات حشاد.

وضع إكليل من الزهور على ضريح الشهيد

وذكر بيان للرئاسة التونسية أن الرئيس قيس سعيد وضع إكليلا من الزهور على ضريح الشهيد، وتلا فاتحة الكتاب ترحما على روح الزعيم النقابي الراحل.

الحاضرون في إحياء الذكرى

حضر إحياء الذكرى كل من رئيسة الحكومة نجلاء رمضان، ووزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي، والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي، وعدد من أفراد عائلة الشهيد يتقدمهم نجله نور الدين حشاد.

أحد رجال الحركة الوطنية

ويعد فرحات حشاد أحد رجال الحركة الوطنية في تونس قبل الاستقلال، ولمع نجمه بعد تأسيسه الاتحاد العام التونسي للشغل عام 1946، ليتم اغتياله داخل منزله بالضاحية الجنوبية في 4 ديسمبر عام 1952.