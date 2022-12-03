«عليا انتخابات تونس» لقناة القاهرة الإخبارية: لم نسجل مخالفات كبيرة في حملات مرشحي «النواب»

دعا فاروق بوعسكر، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، المواطنين إلى المشاركة في التصويت بانتخابات مجلس النواب، المقررة في 17 ديسمبر الجاري، قائلًا: «نترقب نسب إقبال كبيرة في الانتخابات».

وأضاف «بوعسكر» في لقاء خاص أجرته قناة «القاهرة الإخبارية» معه، اليوم السبت، أن نسق الحملات الإعلامية للمرشحين يكون تصاعديًا، إذ تبدأ بنسق منخفض وبطيء وتحتد الحملات قبل أيام من علمية التصويت.

وتابع بأن هيئة الانتخابات تتابع عن كثب الحملات الانتخابية للمرشحين، إذ أعدت جهازًا كاملًا لرصد أنشطة الحملات الانتخابية، وكذلك خلية أو وحدة الرصد التي استحدثتها الهيئة لمتابعة الصحافة المكتوبة والتلفزيونية ومواقع التوصل الاجتماعي، تطبيقًا لقرار الهيئة بمراقبة الحملات الانتخابية في مختلف وسائل الإعلام.

وذكر رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس: «رصدنا بعض المخالفات البسيطة في الحملات الانتخابية لبعض المرشحين فيما يخص وضع اللافتات والمعلقات في الشوارع، وبعض مظاهر الإشهار السياسي في عدد من وسائل الإعلام السمعي والبصري، وبعض الخطابات للمرشحين التي بها نوع من العنف أو دعوات الكراهية».

وأوضح أن الهيئة وثقت كل هذه المخالفات وأرسلت بدورها تنبيهات وإنذارات للمرشحين المخالفين كمرحلة أولى، وفي بعض الحالات تُحيل الهيئة المخالفات إلى النيابة العامة إذا اقتضى الأمر ذلك.

وقال إن الهيئة لم تسجل مخالفات خطيرة تستوجب إحالتها للنيابة العامة، موضحًا أن المخالفات التي سُجلت معتادة في كل الحملات الانتخابية.