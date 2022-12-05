إصابة شخص بحالة اختناق في حريق بقرية شتت الأنعام بالبحيرة

أصيب شاب بحالة اختناق، قبل قليل، جراء نشوب حريق في جرن قش أرز بعزبة عبد الغني يونس التابعة لقرية شتت الأنعام بمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، وتم نقله لمستشفى إيتاي البارود المركزي لتلقي العلاج اللازم، وجار عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة.

حريق في قش الأرز بالبحيرة

ورد إخطار إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، يفيد استقبال مستشفى إيتاي البارود شابا مصابا بحالة اختناق جراء نشوب حريق في قش الأرز بقرية شتت الأنعام، وجار السيطرة على الحريق وإخماده.

وبالانتقال إلى مكان الحريق تبين إصابة «عبد العليم.ر.ض»، 20 سنة، مقيم مركز إيتاي البارود، بحالة اختناق نتيجة نشوب حريق بأرض زراعية، وجار عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة.

حريق في أرض زراعية

كانت قد شهدت قرية شتت الأنعام التابعة لمركز إيتاي البارود بالبحيرة نشوب حريق في قش أرز، وجرى الدفع بعدد 10 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق وإخماده.

وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان الحريق وجرى فرض كردون أمني وفصل المرافق عن المكان، وتحرر محضر بالواقعة.