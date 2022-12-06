شعبة الذهب: لا يمكن توقع الأسعار.. والسوق تشهد تذبذبات كبيرة

يتساءل الكثير في الوقت الحالي عن السبب وراء ارتفاع أسعار الذهب بشكل مبالغ فيه خلال الفترة الحالية، خاصة وأن الأسعار العالمية لم ترتفع بهذا الشكل الكبير.

وقال هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب في الاتحاد العام للغرف التجارية في حوار لـ«الوطن»، إن أسعار الذهب تشهد ارتفاعاً ملحوظاً الفترة الحالية نظرا لوجود إقبال كبير من المواطنين على شرائه وهو ما تسبب في قلة المعروض منه في المحال، ولذلك ارتفاع الأسعار لقلة المنتج وزيادة الطلب عليه، وإلى نص الحوار..

- لماذا زاد الطلب على الذهب خلال الفترة الحالية من وجهة نظرك؟

- الطلب في الوقت الحالي زائد جدا على السبائك بشكل كبير وليس المشغولات الذهبية، حيث إن الكثيرين يستخدمونها في الادخار والاحتفاظ بالأموال ولتحقيق مكاسب من خلال شرائها بسعر أقل عند انخفاض السعر وبيعها عقب ذلك بسعر أعلى لتحقيق مكسب، وهو ما جعل هناك قلة في المعروض في الوقت الحالي وزيادة سعره.

- وماذا عن المشغولات الذهبية عيار 14 التي كان من المفترض طرحها في الأسواق؟

-من المتوقع طرحه قريبا جدا، خاصة وأنه هناك معرض سيقام خلال الأيام القليلة المقبلة، لذلك من المتوقع أن يكون هناك مشغولات منه على طاولة المعرض من قبل المصنعين الذهب.

- ماذا عن توقعاتك للأسواق خلال الفترة المقبلة وعن الأسعار ؟

- لا يمكن التوقع بأي شيء خلال الفترة الحالية، خاصة وأن السوق يشهد ضبابية وعدم وضوح الرؤية وتذبذبات كبيرة وتغيرات مما يجعل من الصعب على اي شخص تحديد اتجاه السوق خاصة مع التحركات الحادة التي تحدث بشكل مستمر.

الذهب ينخفض وزنه مع الوقت لهذا السبب

- هل يفقد الذهب جزءا من وزنه فعلا مع مرور الوقت؟

بالفعل يحدث انخفاض في وزن الذهب مع مرور الوقت على استخدام بسبب الاحتكاك المباشر مع العديد من المواد الأخرى والتخبط به في شيء صلب مثل الخواتم والدبل والتي تكون أكثر عرضة للاحتكاك عند العمل وحمل أي شيء ثقيل أو حتى عند غسل الأطباق لأن الذهب معدن لين وليس بصلب.