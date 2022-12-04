رئيس شعبة الذهب: إقبال غير طبيعي على المعدن الأصفر

علق المهندس هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب بالغرف التجارية، على الارتفاع الجديد في سعر الذهب محليا، قائلا: «إحنا كتجار ذات نفسنا مش سعداء باللي بيحصل، والتذبذب ده يؤثر علينا بالسلب كما يؤثر على الناس».

الذهب بالبورصة العالمية وصل لـ 1800 دولار

وأضاف «ميلاد»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «من مصر»، المذاع على قناة «cbc»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أنه يوجد زيادة في سعر الذهب على المستوى العالمي، وآخر التقارير من الأسواق الأمريكية خاصة بالبطالة ومعدلات التضخم وغيرها جعلت الذهب على مستوى البورصة العالمية يصل لـ 1800 دولار، بعدما كان منذ أكثر من شهر لـ1600 دولار.

ضغوط السوق المحلية

وتابع: «السوق المحلية تواجه بعض الضغوطات وعوامل أخرى وأهمها هو الطلب المتزايد بطريقة غير طبيعية لم نعهده من قبل، وذلك لعدة أسباب، إذ يوجد طلب للمستهلكين بصفة عامة والوعي الإدخاري والملاذ الآمن أصبح متزايد، إضافة لدخول بعض الأفراد والشركات التي تشتري بكميات كبيرة من الذهب».

وواصل: «وارد أن يكون هناك شراء للذهب ليس بهدف المضاربة، لكن يمكن أن يكون الشراء بهدف التصدير للحصول على دولار من الخارج، ويستورد به سلع أخرى، ورصدنا بعض الشواهد المستجدة علينا في السوق، وهي الاتجاه أكثر للطلب على الذهب».

واستكمل: «الضغط على الطلب على الذهب لعدم وجود استيراد جعل المخزون في مصر ينخفض أو يكون عليه طلب متزايد، وبالتالي يؤدي ذلك لارتفاع الأسعار، وهذا يؤثر على التاجر مثلما يؤثر على المستهلك».

علينا شراء الذهب «خام» من أفريقيا

وأوضح أنه يجب أن يكون هناك دراسة متأنية وتركيز عما يحدث في الأسواق، وإيجاد بعض الحلول بالجهات بصفة لكيفية معالجة ارتفاع أسعار الذهب وأفكار من خارج الصندوق مثل الاستيراد للذهب الخام من دول أفريقية ولا يُشترى بالدولار، وكيفية الاستفادة بشكل أكبر من المناجم المحلية، متابعا: «هيحصل استمرار لا نعرف مداه في الارتفاعات»