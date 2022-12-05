نصائح مهمة عند بيع الذهب بعد وصوله لمستويات قياسية

ارتفاع غير مسبوق يشهده سوق المعدن الأصفر خلال الفترة الحالية، حيث وصلت أسعار الذهب وعيار 21 وغيره من الأعيرة إلى مستويات تاريخية، لذا وجّه التجار والخبراء نصائح للناس بأنّ هذا الوقت هو أفضل وقت للبيع.

وقال نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب السابق، إنّ أسعار الذهب شهدت مستويات لم يتوقعها أحد، لافتا إلى صعوبة توقع استمرار ارتفاعها الفترة المقبلة من عدمه، إذ إنّ سعر الذهب يرتبط بعوامل اقتصادية كثيرة وليس الدولار فقط.

نصائح عند بيع الذهب

وطالب نجيب، خلال حديثه لبوابة «الوطن»، من ينوي بيع الذهب بمتابعة السوق جيدا، وقراءة الأخبار الخاصة بالمعدن الأصفر، والذهاب إلى أكثر من محل صاغة لمعرفة الأسعار ومقارنتها، ومن الأفضل الذهاب إلى تاجر تثق به، وتجنب التعامل مع تاجر يرفض البيع بالفصوص، أو يعرض سعرا مخالفا لسعر السوق.

أسعار الذهب اليوم

وفيما يلي نعرض أبرز أسعار الذهب حتى كتابة هذه السطور وهي كما يلي:

- عيار 24 سجل نحو 2,034 للبيع، أما الشراء فسجل 2,091 جنيها.

وسجل جرام الذعب عيار 22 اليوم نحو 1,865 للبيع والشراء 1,917.

وسجل جرام الذهب عيار 21 1,780 جنيه لللبيع، والشراء 1,830 جنيه.

وسجل جرام الذهب عيار 18 اليوم للبيع نحو 1,526 والشراء 1,569 جنيه.

ووصل سعر عيار 14 للبيع نحو 1,187 جنيه للبيع، والشراء 1,220 جنيه.

وسعر الأونصة للبيع 63,266 والشراء 65,043 جنيه.

سعر الجنيه الذهب 14,240 جنيه للبيع، والشراء 14,640 جنيه.

سعر الكيلو 2,034,286 جنيه للبيع، وبالنسبة للشراء وصل إلى 2,091,429 جنيها.