أمين التحالف الوطني للعمل الأهلي: المجتمع المدني في مصر يحرص على النشاط التطوعي

قالت نهى طلعت عبد القوي، أمين سر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن مؤسسة حياة كريمة مؤسسة تنموية مشهرة منذ 3 سنوات لتكون ذراع العمل الأهلي المتابعة لتنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة، لافتة إلى أن أغلب قوامها ومجلسها التنفيذي والشباب المتطوع بالمحافظات يعملون بشكل تطوعي كامل.

المشروعات في مصر قائمة على التطوع

وأوضحت «عبد القوي» في مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء DMC» مع الإعلامية إيمان الحصري والمذاع على فضائية «DMC»، أن المجتمع المدني في مصر يحرص على العمل التطوعي وهناك العديد من المشروعات في مصر قائمة على التطوع والجهود الذاتية للأفراد، لافتة إلى أن التطوع يكون من خلال مؤسسات المجتمع المدني ومنها مؤسسة حياة كريمة وصناع الحياة وجمعية رسالة وغيرها من المؤسسات التي تعمل منذ أكثر من 20 عاما ولها مكاتب وفروع في معظم المراكز والقرى.

الانضمام لمؤسسات الدولة

وأشارت نهى طلعت عبد القوي إلى أن انضمام الشباب للجمعيات والمؤسسات من أجل التطوع أصبح أمرا سهلا، بالإضافة لأنه يمكنهم أيضا الانضمام لمؤسسات الدولة مثل صندوق مكافحة الإدمان التابع لوزارة التضامن الاجتماعي والقائم على التطوع والمتطوعين، مضيفة أن قمة المناخ شهدت تطوع عدد كبير من الشباب المصري الذين قاموا بالعديد من المهام في المنطقتين الخضراء والزرقاء ومنطاق التسكين وإدارة الجلسات وتنظيم عمل المطارات.