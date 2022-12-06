رئيس جهاز التنمية الحضرية لـ يوسف الحسيني: الإسكندرية من أكثر المحافظات تكدسا

قال المهندس خالد صديق، رئيس جهاز التنمية الحضرية، إن الإسكندرية من أكثر محافظات الجمهورية التي بها مشكلات كبيرة في التكدس السكاني.

وأضاف صديق، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «التاسعة» الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني على شاشة «القناة الأولى»: «الناس كانت شايفة الكورنيش فقط، لكن العمق الداخلي كان مهترئا، ومشروع بشاير الخير بدأ منذ إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي مبادرة القضاء على المناطق غير الآمن وتطهير المناطق داخل المدن في 2016، وعمل بشاير الخير 1 و2 و3 و5، إلا أن بشاير الخير 4 في البحيرة».

وتابع رئيس جهاز التنمية الحضرية، كما أن بشاير الخير 6 و7 و8 مشروع تنموي بمستوى وفكر آخر، وإذا تكلمنا على بشاير الخير 1 فقد حدث بها نوع من التدرج في إنشائها، وتعمل عليه الهيئة الهندسية مع محافظة الإسكندرية، وكان عدد الوحدات 1630 وحدة وبشاير الخير 2 كانت 1869 وبشاير الخير 5 يتجاوز عدد الوحدات 25 ألف وحدة، وهو تطور وطوح ضخم».