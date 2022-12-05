الإعلامي يوسف الحسيني: ما حدث من تطوير في محور التعمير إنجازا بكل المقاييس

قال الإعلامي يوسف الحسيني، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي شهد افتتاح العديد من المشروعات في نطاق محافظة الإسكندرية، وعبر تقنية الفيديو كونفرانس جرى افتتاح تطوير محطة مصر، ونظم الإشارات وافتتاح محور 54 للربط مع محور أبو ذكري.

وأضاف خلال تقديمه برنامج «التاسعة» على شاشة «القناة الأولى»، أن الرئيس السيسي شهد افتتاح كوبري الدوران للخلف في العمرية على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي.

وتابع: «إذا كنت إسكندراني ستعرف محور التعمير قبل إصلاحه والآن، وإذا لم تكن إسكندري وكنت تمر على طريق برج العرب والساحل الشمالي من ناحية الإسكندرية ستعرف قيمة هذا الطريق، فاتساعه في الاتجاه الواحد كان في الماضي حارتين، وبه عدد كبير من المطبات والتكسير، لكن التغيير الذي حدث به الآن أصبح 7 حارات يمينا و7 يسارا».

واستطرد:«كان هذا الطريق في الماضي يسبب حوادث، إذ تكون السيارات قريبة للغاية وأقرب للاحتكاك إلا أن كل ذلك تغير، وما حدث فيه إنجازا بكل المقاييس».