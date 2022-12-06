طرق وكهرباء ومياه.. بنية تحتية تغير قرى مطروح المحرومة

نفذ جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي العديد من الطرق في مدن ومراكز السلوم وسيدي براني والنجيلة في غرب مصر، وذلك لتنمية هذه المناطق وربط التجمعات السكنية والنجوع والقرى الأم والمدن مع الطريق الدولي الساحلي مطروح السلوم، كما نفذت شركه مياه الشرب بمطروح عده شبكات مياه ومحطات تحلية لتنمية تلك المناطق، بالإضافة إلى أعمدة إنارة وكهرباء في المناطق المحرومة للنهوض بها.

شبكة طرق غرب مطروح

وقال اللواء أمون مرتضى، رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي في تصريح خاص لـ«الوطن» «انتهينا من شبكة طرق تربط التجمعات السكنية في غرب مدينة مرسى مطروح، وهي طرق تنموية تعمل على تسهيل حركة النقل والمواصلات وحركة السيارات في المناطق الصحراوية، وذلك تحت إشراف الجهاز المركزي للتعمير».

شبكة كهرباء بنجوع مطروح

وأكد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، إنّه جرى تنفيذ خطة لشبكة الكهرباء وأعمده الإنارة في المناطق المحتاجة في غرب وشرق مدينه مرسى مطروح في النجوع والمناطق السكنية، بالتعاون مع شركة كهرباء البحيرة قطاع مطروح، بتوجيهات من القيادة السياسية لدعم هذه المناطق، وتوفير حياة كريمة بها، مما كان له أثر على تغيير وجهة القرى بمد الخدمات التى تحتاج لها.

محطات تحلية آبار في قرى مطروح

من جانبه، أوضح الدكتور مهندس إبراهيم خالد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظه مطروح، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه جرى الانتهاء من تنفيذ العديد من مشروعات محطات تحلية آبار مياه جوفيه في العديد من القرى الواقعه غرب مدينه مرسى مطروح، لتوفير مياه الشرب للسكان ومنها قرى شماس والظافر وأبو زريبة، ضمن الخطة التي وضعتها الشركة لتوفير مياه الشرب في القرى والنجوع والمناطق المحرومة في غرب مطروح.