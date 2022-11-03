محافظ مرسى مطروح: ربط أكبر 3 أحياء بشبكة طرق جديدة

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح رصف شبكة طرق جديدة تربط أكبر 3 أحياء في مطروح، وهي: الكيلو 7 حي الشروق، والإمام مالك، وعلم الروم، ورفع كفاءة ورصف الطرق الداخلية بعد الانتهاء من أعمال البنية التحتية بشوارع الأحياء والعزب بنطاق المدينة، بهدف تنمية هذه المناطق وخدمة المواطنين.

وقال رضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح، اليوم الخميس، إن أعمال وضع طبقة الأساس لشارع الإمام مالك من نادي الطلائع، وحتى منطقة علم الروم تمهيدًا لرصف الشارع، وذلك تحت إشراف قسم المشروعات بمجلس المدينة.

بدء أعمال الرصف بين الأحياء

وقال رئيس مدينة مرسي مطروح في بيان إنه جرى العمل في رصف شبكة طرق وبدأنا بشارع الإمام مالك من حي الشروق وحتى نادي الطلائع لخدمة سكان المنطقة، وذلك بعد الانتهاء من الأرصفة وتركيب الانترلوك والصرف الصحي وأعمال الكهرباء، ومن خلال متابعة ميدانية من المهندس محمد العشري مدير مديرية الطرق بمطروح.

تلبية نداء سكان مطروح

وتابع رئيس مدينة مرسي مطروح أعمال رفع كفاءة مدخل عزبة السلام ، الذي كان يحتاج للرصف تلبية لنداء سكان المنطقة، مؤكداً متابعة كافة أعمال الشركات المنفذة من خلال الجهاز التنفيذي بالمجلس مع الأجهزة التنفيذية المعنية بالأعمال، لسرعة إنهاء الأعمال الجارية، للبدء في أعمال الرصف طبقا لتوجيهات محافظ مطروح، موضحا أن شارع الإمام مالك، من الشوارع الحيوية التي يوجد بها تجمعات سكنية كبرى، وتأتي هذه الأعمال من رصف وصرف صحي وكهرباء استجابة لسكان المنطقة، للشارع الذي يربط مدخل المدينة بمنطقة علم الروم الإمام مالك بالكيلو7، وحي الشروق بطول 3.7 كم، لرفع كفاءة الطرق الداخلية ضمن خطة المدينة في إعادة الشيء لأصله.

مد الطرق في الأحياء

ولفت أن هناك متابعة لجميع الأعمال الجارية بنطاق المدينة من رصف ورفع كفاءة وإعادة الشئ لأصله بالطرق الداخلية ، تلبية وتيسيرا علي المواطنين بالمناطق السكنية بالأحياء والعزب بنطاق المدينة قبل موسم الشتاء، وجرى الانتهاء من رصف طرق في مناطق سكنية من حى الزهور وحتي الكيلو 8 شرق مطروح، والسنوسية، ووادي الرمل، والخروبة، وطرق داخلية في القرى والتجمعات التابعة لمركز ومدينة مرسي مطروح ضمن الخطة الاستثمارية للمركز.